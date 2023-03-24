Одаренные школьники посетили Дворец независимости в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дворец независимости в Минске посетили одаренные школьники из Бреста и Брестской области. Все они победители и участники творческих конкурсов, передает «МИР 24».



Ребят провели по тем залам и кабинетам, где принимаются важнейшие для страны решения. По признанию школьников, именно с работой депутата или министра они связывают свое будущее. Многие из них на конкурсе писали сочинения, эссе и стихи, в которых предлагали свои идеи: как совершенствовать общественную и политическую сферу.

«Я очень рада побывать здесь вживую. Здесь очень ярко, красиво, светло. Хорошая приятная атмосфера. И здесь хочется находиться подольше», – рассказала ученица Брестской школы Есения Семенчук.

«Я хочу в будущем связать свою жизнь с политикой. И в будущем вы, может быть, будете со мной разговаривать не как с учащимся гимназии, а как с уже партийным работником и человеком высокой должности», – поделился ученик гимназии города Каменец Илья Медвецкий.

Особый восторг у школьников вызвал зал госнаград. Считается, если в нем сделать фото, можно стать участником награждения. Поэтому селфи сделал каждый гость.