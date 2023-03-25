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Мемориальный комплекс «Хатынь» за несколько дней посетили сотни человек
25.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Наталия Федосенко/ТАСС
В музее мемориального комплекса «Хатынь» особенно много посетителей. Всего за несколько дней после открытия здесь побывали сотни человек. Экспозиция рассказывает о главном символе сожженных деревень, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Этот кровавый ручей проходит через всю экспозицию. Он символизирует страдания погибших в годы Великой Отечественной. Рядом с ним под ногами будто погребены вещи живших тогда белорусов.
«Всю войну мама искала меня и не могла найти».
Призрак Аллочки рассказывает посетителям свою историю. Мама потеряла ее в первые дни Великой Отечественной. Тогда, в панике, такое случалось часто. Эта комната похожа на многие квартиры в июне 1941-го: вывернутые в спешке перед эвакуацией шкафы, разбитая посуда, на полу фотографии и детские игрушки.
А здесь ощущаешь запах гари и обжигающие языки пламени. Со стен ловишь взгляды людей, погибших в Хатыни. Эта инсталляция – сарай, в котором
«Горестно, трагично в душе. Я человек немолодой, и понимаю все эти события, тем более, что сейчас это все расширяется, открываются новые исторические факты в злодеяниях», – сказал посетитель музея Владимир Дейнега.
«Для себя могу отметить ту атмосферу, которой проникаешься в этом музее, ту горечь и боль всего белорусского народа, которую испытали мы. Больше всего отпечаталась в памяти, конечно, разрушенная квартира», – поделился посетитель музея Игорь Громик.
Сделать экспозицию интерактивной и эмоциональной – главная цель создателей. Такой же ее хотел видеть и глава государства. Построить музей Александр Лукашенко поручил в прошлом году. Работы здесь стали всебелорусской молодежной стройкой – трудились студенты и волонтеры.
«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть. Оно впечатляет», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Теперь в Хатыни можно помолиться. Вместе с музеем возвели церковь, почти точную копию некогда сожженной. Эта деревня – главный символ уничтоженных населенных пунктов Беларуси. Их было около 11 тысяч.
Здесь в память о погибших колокола бьют каждые 30 секунд. И этот звон не затихает вот уже 54 года, с момента открытия мемориального комплекса. Те, кто побывал в этом месте хотя бы единожды, считают, что приехать сюда должен каждый белорус и иностранный турист.
За все годы работы мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран мира.
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Создатели сделали музейную экспозицию интерактивной и эмоциональной.
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