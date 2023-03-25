Мемориальный комплекс «Хатынь» за несколько дней посетили сотни человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталия Федосенко/ТАСС

В музее мемориального комплекса «Хатынь» особенно много посетителей. Всего за несколько дней после открытия здесь побывали сотни человек. Экспозиция рассказывает о главном символе сожженных деревень, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этот кровавый ручей проходит через всю экспозицию. Он символизирует страдания погибших в годы Великой Отечественной. Рядом с ним под ногами будто погребены вещи живших тогда белорусов.

«Всю войну мама искала меня и не могла найти».

Призрак Аллочки рассказывает посетителям свою историю. Мама потеряла ее в первые дни Великой Отечественной. Тогда, в панике, такое случалось часто. Эта комната похожа на многие квартиры в июне 1941-го: вывернутые в спешке перед эвакуацией шкафы, разбитая посуда, на полу фотографии и детские игрушки.

«Все эти экспонаты ценные, реальные, настоящие, фотографии тоже настоящие, это фотографии родителей той девочки. Все эти вещи – этой семьи. Когда мы заходим в этот зал, Левитан говорит: «Внимание, говорит Москва». Эти слова, наверное, знает каждый, и этот голос знает каждый. И сразу у нас внутри все сжимается», – рассказала главный хранитель фондов мемориального комплекса «Хатынь» Марина Вашкевич.

А здесь ощущаешь запах гари и обжигающие языки пламени. Со стен ловишь взгляды людей, погибших в Хатыни. Эта инсталляция – сарай, в котором в 1943-м каратели заживо сожгли 149 человек .

«Горестно, трагично в душе. Я человек немолодой, и понимаю все эти события, тем более, что сейчас это все расширяется, открываются новые исторические факты в злодеяниях», – сказал посетитель музея Владимир Дейнега.

«Для себя могу отметить ту атмосферу, которой проникаешься в этом музее, ту горечь и боль всего белорусского народа, которую испытали мы. Больше всего отпечаталась в памяти, конечно, разрушенная квартира», – поделился посетитель музея Игорь Громик.