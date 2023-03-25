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Мемориальный комплекс «Хатынь» за несколько дней посетили сотни человек

25.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мемориальный комплекс «Хатынь» за несколько дней посетили сотни человек
 Наталия Федосенко/ТАСС

В музее мемориального комплекса «Хатынь» особенно много посетителей. Всего за несколько дней после открытия здесь побывали сотни человек. Экспозиция рассказывает о главном символе сожженных деревень, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Этот кровавый ручей проходит через всю экспозицию. Он символизирует страдания погибших в годы Великой Отечественной. Рядом с ним под ногами будто погребены вещи живших тогда белорусов.

«Всю войну мама искала меня и не могла найти».

Призрак Аллочки рассказывает посетителям свою историю. Мама потеряла ее в первые дни Великой Отечественной. Тогда, в панике, такое случалось часто. Эта комната похожа на многие квартиры в июне 1941-го: вывернутые в спешке перед эвакуацией шкафы, разбитая посуда, на полу фотографии и детские игрушки.

«Все эти экспонаты ценные, реальные, настоящие, фотографии тоже настоящие, это фотографии родителей той девочки. Все эти вещи – этой семьи. Когда мы заходим в этот зал, Левитан говорит: «Внимание, говорит Москва». Эти слова, наверное, знает каждый, и этот голос знает каждый. И сразу у нас внутри все сжимается», – рассказала главный хранитель фондов мемориального комплекса «Хатынь» Марина Вашкевич.

А здесь ощущаешь запах гари и обжигающие языки пламени. Со стен ловишь взгляды людей, погибших в Хатыни. Эта инсталляция – сарай, в котором в 1943-м каратели заживо сожгли 149 человек.

«Горестно, трагично в душе. Я человек немолодой, и понимаю все эти события, тем более, что сейчас это все расширяется, открываются новые исторические факты в злодеяниях», – сказал посетитель музея Владимир Дейнега.

«Для себя могу отметить ту атмосферу, которой проникаешься в этом музее, ту горечь и боль всего белорусского народа, которую испытали мы. Больше всего отпечаталась в памяти, конечно, разрушенная квартира», – поделился посетитель музея Игорь Громик.

«Малыши не так быстро умирали, как хотели нацисты»

Воспоминания о детях – узниках концлагерей

Сделать экспозицию интерактивной и эмоциональной – главная цель создателей. Такой же ее хотел видеть и глава государства. Построить музей Александр Лукашенко поручил в прошлом году. Работы здесь стали всебелорусской молодежной стройкой – трудились студенты и волонтеры.

«Мы показывали войну очень киношно. И не так, как было на самом деле. Здесь именно так, как тогда было. Именно то, что несет с собой война. Это не игра, не стрелялка, не парад. Это кровь, это смерть. Оно впечатляет», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Теперь в Хатыни можно помолиться. Вместе с музеем возвели церковь, почти точную копию некогда сожженной. Эта деревня – главный символ уничтоженных населенных пунктов Беларуси. Их было около 11 тысяч.

Здесь в память о погибших колокола бьют каждые 30 секунд. И этот звон не затихает вот уже 54 года, с момента открытия мемориального комплекса. Те, кто побывал в этом месте хотя бы единожды, считают, что приехать сюда должен каждый белорус и иностранный турист.

За все годы работы мемориал посетили более 40 миллионов человек из 100 стран мира.



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Создатели сделали музейную экспозицию интерактивной и эмоциональной.
 
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