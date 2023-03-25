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Самое крупное макаронное производство Беларуси перешло на круглосуточную работу
25.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси растет производство муки и макарон. Самое крупное предприятие этой отрасли перешло на круглосуточный режим работы. Изготавливают в том числе макароны из твердых сортов пшеницы, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Благодаря новому режиму работы объемы производства выросли на четверть. Большим спросом пользуется пшеничная мука высшего сорта. Но выпускают и ржаную сеяную, обдирную, тритикалевую. Восемь тысяч тонн в месяц. Всего в Беларуси производством муки занимаются 15 предприятий. Выпуск пшеничной за год вырос на 6%.
Качество макарон оценивают по нескольким критериям: цвет, форма, содержание крошки. Все это зависит от сырья и технологий. Линии на белорусских предприятиях работают новые. Все в автоматическом режиме: от замеса теста до расфасовки: макароны не крошатся и не развариваются.
Макароны производят из белорусского сырья. Импортируют только пшеницу для изделий из твердых сортов. В Беларуси для созревания такого зерна не хватает солнца. Но селекционеры работают над созданием сорта для белорусского климата.
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Макароны производят из белорусского сырья. Импортируют только пшеницу для изделий из твердых сортов.
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