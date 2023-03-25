Самое крупное макаронное производство Беларуси перешло на круглосуточную работу

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси растет производство муки и макарон. Самое крупное предприятие этой отрасли перешло на круглосуточный режим работы. Изготавливают в том числе макароны из твердых сортов пшеницы, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.



Зерно проходит несколько стадий очистки. Сначала сепаратор отделяет примеси. Камнеотделительная машина работает так, что за счет трения камни идут вверх, а зерно вниз.

«Прошлого года отличный урожай. Зерно хорошей натуры, клейковины хорошей. Полгода работаем на прошлом урожае, вопросов никаких нет. Заготовили зерна больше, поэтому пришлось ввести четвертую смену. Теперь мы работаем круглосуточно без остановок. Поэтому будем поставлять муку всегда и всем, – отметил начальник мукомольного цеха предприятия Сергей Юрчак.

Благодаря новому режиму работы объемы производства выросли на четверть. Большим спросом пользуется пшеничная мука высшего сорта. Но выпускают и ржаную сеяную, обдирную, тритикалевую. Восемь тысяч тонн в месяц. Всего в Беларуси производством муки занимаются 15 предприятий. Выпуск пшеничной за год вырос на 6%.



Круглосуточно в Лиде работает и макаронное производство. Продукт востребован как в Беларуси, так и за рубежом. На предприятии работает единственная в Беларуси линия штамповки: на конвейере «бантики», «бабочки» и «мотыльки».

«Мы выпускали 600 тонн максимум. То сейчас у нас доходит до 900 тонн. Уходили у нас макароны в Южную Корею, Казахстан, Россию, Венесуэлу. Штамповка для Беларуси – это новшество, – рассказала начальник фабрики по производству макаронных изделий Жанна Дейлидко.

Качество макарон оценивают по нескольким критериям: цвет, форма, содержание крошки. Все это зависит от сырья и технологий. Линии на белорусских предприятиях работают новые. Все в автоматическом режиме: от замеса теста до расфасовки: макароны не крошатся и не развариваются.

«Увеличен объем производства более чем на 18%. В этом году за два месяца мы имеем порядка 10% увеличение объемов производства. Экспортируются в 19 стран мира, – рассказала заместитель начальника Главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Беларуси Ирина Баранцевич.

Макароны производят из белорусского сырья. Импортируют только пшеницу для изделий из твердых сортов. В Беларуси для созревания такого зерна не хватает солнца. Но селекционеры работают над созданием сорта для белорусского климата.



В составе качественных макарон группы А должна быть мука и вода. Кстати, сырье в Беларуси соответствует ГОСТу. Он не менялся с советских времен. А макароны делают по СТБ – стандартам качества Беларуси. В нем прописаны требования к муке, форме приготовленных макарон, доле крошки в упаковке.