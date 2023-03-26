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Бизнес-план от нейросети, студенты-стартаперы и прогноз по экономике: новости бизнеса за 20-26 марта 2023 года
26.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Тяжелые переговоры, тенденции SportTech и подростки с потенциалом бизнесменов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Нейросеть ChatGPT
Betera стала официальным беттинг-партнером «Ювентуса».
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Инвестиционно-консалтинговая компания ASER
Нацбанк Беларуси в третий раз с начала года
Полезное для бизнеса
Необычное для бизнеса
Тимофею Доброхотову и Илье Чудуку по 16 лет. Они учатся в 10 классе гимназии № 24 в Минске. Эти ребята не обычные школьники, а без пяти минут настоящие предприниматели и рассуждают намного разумнее многих взрослых. «Про бизнес»
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Бизнес-план от нейросети, студенты-стартаперы и прогноз по экономике: новости бизнеса за 20-26 марта 2023 года
Тяжелые переговоры, тенденции SportTech и подростки с потенциалом бизнесменов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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