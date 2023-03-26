Бизнес-план от нейросети, студенты-стартаперы и прогноз по экономике: новости бизнеса за 20-26 марта 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Тяжелые переговоры, тенденции SportTech и подростки с потенциалом бизнесменов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $ 100, а предприниматель реализовал и заработал $ 10 тысяч за 4 дня.

Betera стала официальным беттинг-партнером «Ювентуса». Узнали , как проходили переговоры.

Рассказываем , как студенческая организация «Startup Space» создает предпринимательское сообщество молодежи на базе Белорусского государственного университета.

А здесь свежая информация о развитии рынка SportTech и его перспективы в 2023 году.

Экономика для бизнеса

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER выпустила ежегодный обзор экономики Беларуси . Там содержатся ключевые макроэкономические показатели 2022 года и анализируются складывающиеся тенденции в экономике Беларуси, а также представлен консенсус-прогноз основных макроэкономических показателей. Кроме того, аналитики фиксируют небольшую рецессию мировой экономики, которая будет длиться, по их мнению, в течение трех кварталов 2023 года с разворотом в четвертом квартале и фиксацией ключевых ставок со стороны ФРС и ЕЦБ.

Нацбанк Беларуси в третий раз с начала года снижает ставку рефинансирования .

Полезное для бизнеса

6 признаков, что логистика в вашей компании буксует, и как это исправить.

4 провокационные техники для предпринимателей , чтобы «приземлить» нетривиальные, «космические» бизнеса.

Советуем , как правильно продвигать личный бренд в бизнесе.

Необычное для бизнеса