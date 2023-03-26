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Бизнес-план от нейросети, студенты-стартаперы и прогноз по экономике: новости бизнеса за 20-26 марта 2023 года

26.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бизнес-план от нейросети, студенты-стартаперы и прогноз по экономике: новости бизнеса за 20-26 марта 2023 года

Тяжелые переговоры, тенденции SportTech и подростки с потенциалом бизнесменов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Нейросеть ChatGPT придумала бизнес-план с бюджетом в $ 100, а предприниматель реализовал и заработал $ 10 тысяч за 4 дня.

Betera стала официальным беттинг-партнером «Ювентуса». Узнали, как проходили переговоры.

Рассказываем, как студенческая организация «Startup Space» создает предпринимательское сообщество молодежи на базе Белорусского государственного университета.

А здесь свежая информация о развитии рынка SportTech и его перспективы в 2023 году.

Экономика для бизнеса

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER выпустила ежегодный обзор экономики Беларуси. Там содержатся ключевые макроэкономические показатели 2022 года и анализируются складывающиеся тенденции в экономике Беларуси, а также представлен консенсус-прогноз основных макроэкономических показателей. Кроме того, аналитики фиксируют небольшую рецессию мировой экономики, которая будет длиться, по их мнению, в течение трех кварталов 2023 года с разворотом в четвертом квартале и фиксацией ключевых ставок со стороны ФРС и ЕЦБ.

Нацбанк Беларуси в третий раз с начала года снижает ставку рефинансирования.

Полезное для бизнеса

6 признаков, что логистика в вашей компании буксует, и как это исправить.

4 провокационные техники для предпринимателей, чтобы «приземлить» нетривиальные, «космические» бизнеса.

Советуем, как правильно продвигать личный бренд в бизнесе.

Необычное для бизнеса

Тимофею Доброхотову и Илье Чудуку по 16 лет. Они учатся в 10 классе гимназии № 24 в Минске. Эти ребята не обычные школьники, а без пяти минут настоящие предприниматели и рассуждают намного разумнее многих взрослых. «Про бизнес» пообщался с подростками и узнал, как они поодиночке преодолели непонимание и даже хейт со стороны одноклассников, однажды чуть не подрались, а потом стали партнерами и серьезно думают о создании маркетингового агентства, которое займется «дикой и кринжовой рекламой».

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Теги: Минск
 
 
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Тяжелые переговоры, тенденции SportTech и подростки с потенциалом бизнесменов. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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