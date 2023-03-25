Аудиофильм в память о Хатыни показали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

К 80-летию трагедии в Хатыни в Минске презентовали радиофильм-реквием «Огненная память». Премьера состоялась на 30-й Международной книжной выставке-ярмарке , сообщает «МИР 24».

В основе – книга трех белорусских авторов «Я из огненной деревни». В ней рассказывается о поселках, которые разделили судьбу Хатыни. В фильм вошли три десятка воспоминаний. Озвучили их народные и заслуженные артисты Беларуси.

В Минске проходит юбилейная книжная ярмарка. В пятницу издательства презентовали книги, которые только вышли в тираж. Также организованы встречи с писателями и литературные дискуссии.