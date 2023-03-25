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Аудиофильм в память о Хатыни показали в Минске
25.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
К 80-летию
В основе – книга трех белорусских авторов «Я из огненной деревни». В ней рассказывается о поселках, которые разделили судьбу Хатыни. В фильм вошли три десятка воспоминаний. Озвучили их народные и заслуженные артисты Беларуси.
В Минске проходит юбилейная книжная ярмарка. В пятницу издательства презентовали книги, которые только вышли в тираж. Также организованы встречи с писателями и литературные дискуссии.
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Премьера состоялась на 30-й Международной книжной выставке-ярмарке.
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