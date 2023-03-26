Русский драмтеатр в Ереване дал премьеру «Женитьбы Бальзаминова»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Ереване состоялась премьера постановки «Женитьба Бальзаминова». Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения автора пьесы Александра Островского, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Режиссеры Ереванского русского драматического театра имени К. Станиславского нередко обращаются к русской классике.

Ради роли Миши Бальзаминова актеру Антону Агаджаняну пришлось перекраситься в блондина. Поменять внешность проще простого, гораздо сложнее вжиться в образ великовозрастного маменькиного сынка, который не умеет общаться с женщинами.

«Бальзаминов ни капельки не похож на меня, у меня никогда не было проблем с женщинами. И по характеру, и по взглядам на жизнь к Антону никакого отношения не имеет. Так что интересно было», – сказал актер Русского драматического театра им. Станиславского Антон Анаджанян.

Роль свахи Акулины Красавиной досталась актрисе Елене Варданян. Она с легкостью воплотила на сцене образ жизнерадостной болтушки, которая за небольшую плату готова поженить всех желающих в небольшом городке.

«Образ немножко без зубов. Она поскиталась по жизни, где-то угостили, вместо выпивки дали флакон с духами выпить. Режиссер решил, что она такая веселая сваха будет», – рассказала актриса Елена Варданян.