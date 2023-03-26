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Русский драмтеатр в Ереване дал премьеру «Женитьбы Бальзаминова»

26.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Русский драмтеатр в Ереване дал премьеру «Женитьбы Бальзаминова»
 Фото: МТРК «МИР»

В Ереване состоялась премьера постановки «Женитьба Бальзаминова». Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения автора пьесы Александра Островского, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

Режиссеры Ереванского русского драматического театра имени К. Станиславского нередко обращаются к русской классике.

Ради роли Миши Бальзаминова актеру Антону Агаджаняну пришлось перекраситься в блондина. Поменять внешность проще простого, гораздо сложнее вжиться в образ великовозрастного маменькиного сынка, который не умеет общаться с женщинами.

«Бальзаминов ни капельки не похож на меня, у меня никогда не было проблем с женщинами. И по характеру, и по взглядам на жизнь к Антону никакого отношения не имеет. Так что интересно было», – сказал актер Русского драматического театра им. Станиславского Антон Анаджанян.

Роль свахи Акулины Красавиной досталась актрисе Елене Варданян. Она с легкостью воплотила на сцене образ жизнерадостной болтушки, которая за небольшую плату готова поженить всех желающих в небольшом городке.

«Образ немножко без зубов. Она поскиталась по жизни, где-то угостили, вместо выпивки дали флакон с духами выпить. Режиссер решил, что она такая веселая сваха будет», – рассказала актриса Елена Варданян.

«Женитьба Бальзаминова»
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Режиссер Карен Нерсисян считает Островского сложным автором. В каждой пьесе смешение жанров – комедии, социальной драмы и сатиры. Репетиции шли полгода. Не сократили ни одного слова из оригинала, даже следовали авторским ремаркам.

«Это абсолютно психологический театр, вместе с тем буффонадный. Такое ощущение, что в Островском есть и Чехов, и Шекспир с его мощью, и Мольер с его игровой структурой», – сказал художественный руководитель Русского драматического театра им. Станиславского Карен Нерсисян.

Театр Станиславского в Ереване – островок русской культуры. Четверть спектаклей здесь ставят по пьесам русских драматургов.

«Я считаю, что русская классика – одна из самых могущественных в мире, русские писатели оставили огромный след в мировой культуре, в театральном мире в том числе», – сказала зрительница Милена Варданян.

Оценить игру армянских актеров сможет и российский зритель. В апреле Ереванский театр имени Станиславского примет участие в фестивале Островского в Санкт-Петербурге.



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В апреле Ереванский театр имени Станиславского примет участие в фестивале Островского в Санкт-Петербурге.
 
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