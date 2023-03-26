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Русский драмтеатр в Ереване дал премьеру «Женитьбы Бальзаминова»
26.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Ереване состоялась премьера постановки «Женитьба Бальзаминова». Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения автора пьесы Александра Островского, передает корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.
Режиссеры Ереванского русского драматического театра имени К. Станиславского нередко обращаются к русской классике.
Ради роли Миши Бальзаминова актеру Антону Агаджаняну пришлось перекраситься в блондина. Поменять внешность проще простого, гораздо сложнее вжиться в образ великовозрастного маменькиного сынка, который не умеет общаться с женщинами.
Роль свахи Акулины Красавиной досталась актрисе Елене Варданян. Она с легкостью воплотила на сцене образ жизнерадостной болтушки, которая за небольшую плату готова поженить всех желающих в небольшом городке.
«Образ немножко без зубов. Она поскиталась по жизни, где-то угостили, вместо выпивки дали флакон с духами выпить. Режиссер решил, что она такая веселая сваха будет», – рассказала актриса Елена Варданян.
Режиссер Карен Нерсисян считает Островского сложным автором. В каждой пьесе смешение жанров – комедии, социальной драмы и сатиры. Репетиции шли полгода. Не сократили ни одного слова из оригинала, даже следовали авторским ремаркам.
«Я считаю, что русская классика – одна из самых могущественных в мире, русские писатели оставили огромный след в мировой культуре, в театральном мире в том числе», – сказала зрительница Милена Варданян.
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В апреле Ереванский театр имени Станиславского примет участие в фестивале Островского в Санкт-Петербурге.
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