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Лучших современных писателей выбрали в Минске
26.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
От детских сказок до романов или исторической прозы. В Минске прошел финал литературной премии LitUP. Лучшими стали 20 писателей. Всем им теперь помогут издать книги. Отрывки из новых произведений зачитали на международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Свои книги презентовали и более опытные литераторы. Влада Ольховская издает детективные романы в России. А действия нового разворачиваются в Минске. Поэтому теперь писательница мечтает найти своего читателя на родине.
На выставке книги «заговорили» на 20 языках мира. У всех стран свои павильоны. Возле узбекского – любители Востока. Кроме книг здесь предметы национального колорита: вышитые узорами скатерти или расписанные тарелки как способ привлечь внимание гостей, и только потом презентовать труды древнего астролога в коллекционном издании.
Выставка стала и переговорной площадкой. Издатели из Кыргызстана хотят печатать в Беларуси больше книг своих писателей. Здесь надеются найти партнеров.
А пока взрослые на ярмарке ищут, чем пополнить домашнюю библиотеку, для детей организовали интерактивные фотозоны. В центре выставки – часовой механизм из старых печатных станков. На циферблате – главные исторические даты белорусского книгопечатания.
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Международная книжная выставка-ярмарка проходит в Беларуси уже в 30-й, юбилейный раз. В этом году на ней представили свою продукцию более 400 издательств.
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