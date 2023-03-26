Лучших современных писателей выбрали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От детских сказок до романов или исторической прозы. В Минске прошел финал литературной премии LitUP. Лучшими стали 20 писателей. Всем им теперь помогут издать книги. Отрывки из новых произведений зачитали на международной книжной выставке-ярмарке, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Маргарита Садовская презентует сборник из 15 сказок. Признается, что сюжеты для своих произведений видит во снах. Издать рукописи для нее – давняя мечта. Пишет девушка с шести лет.

«Сказки про ежонка, про аистенка, про паровозик, про щенка, который нашел своего хозяина. Также была сказка про ежонка Чуфа, который узнал, что такое настоящая дружба. Я не читала таких сказок, они направлены именно на детей: они учат доброте, они учат теплу», – рассказала финалистка литературной премии LitUp Маргарита Садовская.

Свои книги презентовали и более опытные литераторы. Влада Ольховская издает детективные романы в России. А действия нового разворачиваются в Минске. Поэтому теперь писательница мечтает найти своего читателя на родине.



«Для меня очень важно, как для человека, наверное, просто почувствовать, что я на своей земле издаюсь. И сама эта книга, она вот «Минская мистика», даже название намекает, что она создана специально для Беларуси. Так вышло, что в России я работала с пятью издательствами, в Беларуси у меня до сих пор не складывалось», – рассказала финалистка литературного конкурса LitUp Влада Ольховская.

На выставке книги «заговорили» на 20 языках мира. У всех стран свои павильоны. Возле узбекского – любители Востока. Кроме книг здесь предметы национального колорита: вышитые узорами скатерти или расписанные тарелки как способ привлечь внимание гостей, и только потом презентовать труды древнего астролога в коллекционном издании.

«В основном, культурное наследие: это швейное искусство Узбекистана, национальные блюда у нас тоже. В Беларуси очень заинтересованность большая именно в культуре и в культурном наследии Узбекистана и Средней Азии в целом», – рассказал редактор узбекского издательства Рустам Исакулов.

Выставка стала и переговорной площадкой. Издатели из Кыргызстана хотят печатать в Беларуси больше книг своих писателей. Здесь надеются найти партнеров.



«Здесь у нас представлена литература нашего знаменитейшего на весь мир писателя Чингиза Айтматова, мы представили весь его сборник. Мы думаем, продумываем те или иные возможности по изданию на белорусском языке какой-то части его произведений, повестей. Но пока это все на русском языке», – рассказал консул посольства Кыргызской Республики в Беларуси Максатбек Чырбанов.

А пока взрослые на ярмарке ищут, чем пополнить домашнюю библиотеку, для детей организовали интерактивные фотозоны. В центре выставки – часовой механизм из старых печатных станков. На циферблате – главные исторические даты белорусского книгопечатания.