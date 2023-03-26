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Профсоюзы Беларуси начали проверку хозяйств перед посевной
26.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси заканчивается подготовка к посевной. За этим следят профсоюзы. Особое внимание к охране и условиям труда, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Тракторист Евгений Чернушевич уже открыл свой 12 по счету полевой сезон. Перед выходом в поле провел тщательную ревизию техники. Полностью разобрал, починил или заменил детали трактора. Теперь знает, что каждый винтик на своем месте, и железный конь не подведет.
Рабочий день каждого комбайнера начинается в медкабинете. К предвыездной проверке относятся строго. Если прибор покажет выше нуля, в поле уже не пустят. Это не только нарушение Трудового кодекса, но и опасность для жизни.
После проверки – инструктаж. Обязательный даже для тех, кто в профессии не первый год. Правила безопасности повторяют каждый день. Травм на полях из-за беспечности за рулем по-прежнему немало.
За условиями и охраной труда следят профсоюзы. Смотрят, чтобы на рабочем месте была аптечка и огнетушитель, кормили хорошо и по расписанию, а сотрудники соблюдали дресс-код. Недочеты стараются оперативно исправить. Главное – успеть к началу больших работ.
Такая проверка хозяйств проходит каждый год по всей стране. В прошлом году профсоюзы нашли больше трех тысяч нарушений. Штрафы не выписывают, но за исправлением ошибок строго следят. Иначе за дело возьмется прокуратура и Департамент охраны труда.
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Такая проверка хозяйств проходит каждый год по всей стране. В прошлом году профсоюзы нашли больше трех тысяч нарушений.
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