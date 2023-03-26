Профсоюзы Беларуси начали проверку хозяйств перед посевной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заканчивается подготовка к посевной. За этим следят профсоюзы. Особое внимание к охране и условиям труда, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Тракторист Евгений Чернушевич уже открыл свой 12 по счету полевой сезон. Перед выходом в поле провел тщательную ревизию техники. Полностью разобрал, починил или заменил детали трактора. Теперь знает, что каждый винтик на своем месте, и железный конь не подведет.

«Мы были готовы к посевной. Поставлялись запчасти, старые снимались, изношенные элементы, новые ставились. Каждый должен к своей работе относиться ответственно. И все будет хорошо», рассказал тракторист-механизатор Евгений Чернушевич.

Рабочий день каждого комбайнера начинается в медкабинете. К предвыездной проверке относятся строго. Если прибор покажет выше нуля, в поле уже не пустят. Это не только нарушение Трудового кодекса, но и опасность для жизни.

«Это нужно, во-первых, по технике безопасности. Человек трезвый лучше соображает. У выпившего замедленная реакция, и много что может случиться во время уборки или движения», – отметил тракторист-механизатор тракторист-механизатор.

После проверки – инструктаж. Обязательный даже для тех, кто в профессии не первый год. Правила безопасности повторяют каждый день. Травм на полях из-за беспечности за рулем по-прежнему немало.



«Где-то надо сделать замечание, где-то поправить, ну, это жизнь. Если механизатор приступил к выполнению работ и не поставил противооткатное устройство, делается замечание. Есть случаи травматизма на других предприятиях, приводим примеры, чтобы такого не повторялось у нас», – рассказал мастер по ремонту сельхоз транспорта Александр Шумейко.

За условиями и охраной труда следят профсоюзы. Смотрят, чтобы на рабочем месте была аптечка и огнетушитель, кормили хорошо и по расписанию, а сотрудники соблюдали дресс-код. Недочеты стараются оперативно исправить. Главное – успеть к началу больших работ.

«Замечания в основном одни и те же. Это использование спецодежды, приобретение предприятиями спецодежды, условия труда и отдыха, санитарно-бытовые помещения, грузоподъемные механизмы», – рассказал главный технический инспектор комитета профсоюза работников АПК Валерий Русаков.

Такая проверка хозяйств проходит каждый год по всей стране. В прошлом году профсоюзы нашли больше трех тысяч нарушений. Штрафы не выписывают, но за исправлением ошибок строго следят. Иначе за дело возьмется прокуратура и Департамент охраны труда.