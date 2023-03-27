Преступление без срока давности: 80 лет назад фашисты сожгли Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Это преступление не имеет срока давности. 80 лет назад случилась Хатынь.

1936 год. Берлин. Немецкий легкоатлет Ханс Вёльке завоевывает первое для Германии олимпийское золото в толкании ядра. Истинный ариец доказывает теорию превосходства белой расы. Отныне он любимчик самого Гитлера. Фюрер дарует атлету внеочередное звание гауптман, то есть капитан.

Щедрый подарок, благодаря которому гауптман Вёльке позже оказывается на Восточном фронте и в марте 1943-го попадает в засаду белорусских партизан. Мстить посылают 118-й батальон СС, в котором любимчик Гитлера командовал одной из рот. Сформирован в Киеве в 1942-м, Костяк – украинские националисты, плюс пленные красноармейцы. На их пути оказывается небольшая деревенька Хатынь.

Они зверски убивают всех жителей: женщин, стариков. Половина погибших – дети, самому маленькому из них всего семь недель от роду. Их заживо сжигают в местном амбаре. Тех, кто пытается выбраться, хладнокровно расстреливают.

Иосиф Каминский – единственный взрослый житель деревни, который чудом выжил после трагедии. Его 15-летний сын умер у него на руках. Именно Каминский стал прототипом знаменитой скульптуры «Непокоренный человек».

26 колоколов звонят каждые 30 секунд. 26 – столько домов спалили в Хатыни. На месте того самого амбара, куда сгоняли жителей – гранитные плиты в виде крыши. Кроме того, на территории комплекса 185 могил – каждая из них символизирует белорусские деревни, что также сожгли дотла. Только вместо праха в урнах – земля с пепелищ.

Генпрокуратура последние два года проводит расследование по делу о геноциде и уточняет: судьбу Хатыни повторили 216 деревень ! Всего от рук захватчиков пострадали 11 тысяч населенных пунктов республики.

Непростая судьба была и у самого мемориала, авторы рисковали – церковные колокола, в атеистическом Союзе.

«Мы опасались, что будет критика по поводу колоколов. Мы хотели, как можно дальше уйти от ассоциаций печной трубы и превратили этот памятник к каждый дом, получилось, как элемент звонницы», – говорит заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов.