В Минске пройдет бизнес-митап о трансформации международного бизнеса в Беларуси и лучших практиках HR

Источник материала: ProBusiness





5 апреля Международная компания SCHNEIDER GROUP организует BUSINESS MEETUP и предоставляет уникальную возможность для бизнес-лидеров и HR экспертов (HRD, HRBP) обсудить актуальные проблемы и задачи, стоящие перед международным бизнесом в Республике Беларусь. Участники смогут узнать о лучших практиках в HR-сфере, которые помогут компаниям оставаться конкурентоспособными в эпоху перемен.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные темы, связанные с изменениями в бизнес-среде, практические рекомендации по структурированию сделок и минимизации рисков, а также другие правовые аспекты и решения.

Международные эксперты поделятся своими практическими кейсами. Панельная дискуссия бизнес-лидеров на тему «Перезагрузка 2.0» поднимет актуальные вопросы. А неформальная часть мероприятия — прекрасное место для обмена опытом и расширения деловой сети.

Одной из ключевых тем мероприятия является HR Evolution и лучшие практики в эпоху перемен. Рынок труда в Беларуси и в мире находится в состоянии быстрой трансформации, и компании должны адаптироваться к новым условиям. Будут рассмотрены наиболее эффективные тренды, решения и практики в HR-сфере, которые помогут компаниям успешно преодолеть вызовы.

Как участник мероприятия Вы:

Получите основные практические рекомендации по структурированию соответствующих сделок и минимизации рисков;

Сможете получить ответы на интересующие вас вопросы при живом общении с нашими экспертами;

Ознакомитесь с последними HR трендами и ролью HR в поддержке бизнеса;

Познакомитесь с актуальными успешными практиками в рекрутинге;

Получите прикладные советы как повысить эффективность работы и улучшить результаты компании через оптимизацию управления персоналом.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации .

Обратите внимание, что программа конференции будет проводиться в соответствии с правилами Chatham House.