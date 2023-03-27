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В Минске пройдет бизнес-митап о трансформации международного бизнеса в Беларуси и лучших практиках HR
27.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
5 апреля Международная компания
На мероприятии будут обсуждаться актуальные темы, связанные с изменениями в бизнес-среде, практические рекомендации по структурированию сделок и минимизации рисков, а также другие правовые аспекты и решения.
Международные эксперты поделятся своими практическими кейсами. Панельная дискуссия бизнес-лидеров на тему «Перезагрузка 2.0» поднимет актуальные вопросы. А неформальная часть мероприятия — прекрасное место для обмена опытом и расширения деловой сети.
Одной из ключевых тем мероприятия является HR Evolution и лучшие практики в эпоху перемен. Рынок труда в Беларуси и в мире находится в состоянии быстрой трансформации, и компании должны адаптироваться к новым условиям. Будут рассмотрены наиболее эффективные тренды, решения и практики в HR-сфере, которые помогут компаниям успешно преодолеть вызовы.
Как участник мероприятия Вы:
Участие бесплатное, по предварительной
Обратите внимание, что программа конференции будет проводиться в соответствии с правилами Chatham House.
Регистрация, тайминг программы и информация о спикерах — по
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В Минске пройдет бизнес-митап о трансформации международного бизнеса в Беларуси и лучших практиках HR
5 апреля Международная компания SCHNEIDER GROUP организует BUSINESS MEETUP и предоставляет уникальную возможность для бизнес-лидеров и HR экспертов (HRD, HRBP) обсудить актуальные...
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