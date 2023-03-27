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В Минске пройдет бизнес-митап о трансформации международного бизнеса в Беларуси и лучших практиках HR

27.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

В Минске пройдет бизнес-митап о трансформации международного бизнеса в Беларуси и лучших практиках HR

5 апреля Международная компания SCHNEIDER GROUP организует BUSINESS MEETUP и предоставляет уникальную возможность для бизнес-лидеров и HR экспертов (HRD, HRBP) обсудить актуальные проблемы и задачи, стоящие перед международным бизнесом в Республике Беларусь. Участники смогут узнать о лучших практиках в HR-сфере, которые помогут компаниям оставаться конкурентоспособными в эпоху перемен.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные темы, связанные с изменениями в бизнес-среде, практические рекомендации по структурированию сделок и минимизации рисков, а также другие правовые аспекты и решения.

Международные эксперты поделятся своими практическими кейсами. Панельная дискуссия бизнес-лидеров на тему «Перезагрузка 2.0» поднимет актуальные вопросы. А неформальная часть мероприятия — прекрасное место для обмена опытом и расширения деловой сети.

Одной из ключевых тем мероприятия является HR Evolution и лучшие практики в эпоху перемен. Рынок труда в Беларуси и в мире находится в состоянии быстрой трансформации, и компании должны адаптироваться к новым условиям. Будут рассмотрены наиболее эффективные тренды, решения и практики в HR-сфере, которые помогут компаниям успешно преодолеть вызовы.

Как участник мероприятия Вы:

  • Получите основные практические рекомендации по структурированию соответствующих сделок и минимизации рисков;
  • Сможете получить ответы на интересующие вас вопросы при живом общении с нашими экспертами;
  • Ознакомитесь с последними HR трендами и ролью HR в поддержке бизнеса;
  • Познакомитесь с актуальными успешными практиками в рекрутинге;
  • Получите прикладные советы как повысить эффективность работы и улучшить результаты компании через оптимизацию управления персоналом.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Обратите внимание, что программа конференции будет проводиться в соответствии с правилами Chatham House.

Регистрация, тайминг программы и информация о спикерах — по ссылке.

 
 
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5 апреля Международная компания SCHNEIDER GROUP организует BUSINESS MEETUP и предоставляет уникальную возможность для бизнес-лидеров и HR экспертов (HRD, HRBP) обсудить актуальные...
 
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