ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» - 5 мая, Double Tree by Hiton Minsk

Источник материала: ProBusiness

5 МАЯ 2023 года в Double Tree by Hiton Minsk инвестиционно-консалтинговая компания ASER при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь проведёт форум «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности».

Для зарегистрировавшихся участников мероприятие бесплатное!

Партнеры мероприятия:

Генеральный партнер – МТБанк;

Официальный партнер – Банк Развития;

Партнер – Индустриальный парк «Великий камень».

Мероприятия направлено на предприятия, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Спикерами выступят основные игроки, формирующие инфраструктуру для реализации инвестпроектов в Беларуси: государственные органы власти и управления, финансовые институты, СЭЗы и индустриальные парки и т.д.

Бизнес поделится успешными кейсами реализации импортозамещающих проектов, опытом выбора площадок, организации финансирования и др. Также в программе мероприятия обсуждение текущего состояния инвестиционного климата и оценка экономических тенденций в Беларуси, обзор отраслевых ниш в сфере импортозамещения, мастер-класс по структурированию инвестиционных проектов.

Форум включает 4 панельные секции, где будет проведено обсуждение основных инвестиционных и импортозамещающих направлений:

Государственная политика и регулирование в области импортозамещения: изменения в законодательстве и открывающиеся перспективы; Площадки и локации для реализации инвестиционных проектов; Финансирование импортозамещающих инвестпроектов: диалог с финансовыми институтами; Кейсы импортозамещающих проектов: делимся опытом.



