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ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» - 5 мая, Double Tree by Hiton Minsk
27.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
5 МАЯ 2023 года в Double Tree by Hiton Minsk инвестиционно-консалтинговая компания ASER при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь проведёт форум «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности».
Для зарегистрировавшихся участников мероприятие бесплатное!
Партнеры мероприятия:
Мероприятия направлено на предприятия, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Спикерами выступят основные игроки, формирующие инфраструктуру для реализации инвестпроектов в Беларуси: государственные органы власти и управления, финансовые институты, СЭЗы и индустриальные парки и т.д.
Бизнес поделится успешными кейсами реализации импортозамещающих проектов, опытом выбора площадок, организации финансирования и др. Также в программе мероприятия обсуждение текущего состояния инвестиционного климата и оценка экономических тенденций в Беларуси, обзор отраслевых ниш в сфере импортозамещения, мастер-класс по структурированию инвестиционных проектов.
Форум включает 4 панельные секции, где будет проведено обсуждение основных инвестиционных и импортозамещающих направлений:
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5 МАЯ 2023 года в Double Tree by Hiton Minsk инвестиционно-консалтинговая компания ASER при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь проведёт форум...
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