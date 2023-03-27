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ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» - 5 мая, Double Tree by Hiton Minsk

27.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» - 5 мая, Double Tree by Hiton Minsk

5 МАЯ 2023 года в Double Tree by Hiton Minsk инвестиционно-консалтинговая компания ASER при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь проведёт форум «Импортозамещение: новые проекты, новые возможности».  

Для зарегистрировавшихся участников мероприятие бесплатное!

Партнеры мероприятия:

  • Генеральный партнер – МТБанк;
  • Официальный партнер – Банк Развития;
  • Партнер – Индустриальный парк «Великий камень».

Мероприятия направлено на предприятия, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения. Спикерами выступят основные игроки, формирующие инфраструктуру для реализации инвестпроектов в Беларуси: государственные органы власти и управления, финансовые институты, СЭЗы и индустриальные парки и т.д.

Бизнес поделится успешными кейсами реализации импортозамещающих проектов, опытом выбора площадок, организации финансирования и др. Также в программе мероприятия обсуждение текущего состояния инвестиционного климата и оценка экономических тенденций в Беларуси, обзор отраслевых ниш в сфере импортозамещения, мастер-класс по структурированию инвестиционных проектов.

Форум включает 4 панельные секции, где будет проведено обсуждение основных инвестиционных и импортозамещающих направлений:

  1. Государственная политика и регулирование в области импортозамещения: изменения в законодательстве и открывающиеся перспективы;
  2. Площадки и локации для реализации инвестиционных проектов;
  3. Финансирование импортозамещающих инвестпроектов: диалог с финансовыми институтами;
  4. Кейсы импортозамещающих проектов: делимся опытом.

ФОРУМ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» - 5 мая, Double Tree by Hiton Minsk

 

 
 
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5 МАЯ 2023 года в Double Tree by Hiton Minsk инвестиционно-консалтинговая компания ASER при поддержке Министерства экономики Республики Беларусь проведёт форум...
 
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