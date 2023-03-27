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Совет министров Союзного государства: какие темы обсудят в Доме правительства в Москве?

27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совет министров Союзного государства: какие темы обсудят в Доме правительства в Москве?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Доме правительства в Москве проходит расширенное совещание премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко. На заседании Совета министров Союзного государства работает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Продолжается заседание Совета министров Союзного государства. Только что закончилось закрытое совещание. Министры вышли из зала. В скором времени должна начаться расширенная встреча, на которую журналистов пустят.

Политолог – о Союзном государстве:

«Без синхронизации объединения быть не может»
Председательствует в Совете министров Союзного государства российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он встретил своего белорусского коллегу Романа Головченко. Главы кабинета министров обменялись рукопожатиями. Совет министров Союзного государства – это площадка, на которой сверяются часы и ведется работа по дальнейшей российской-белорусской интеграции.

В частности, сегодня будут обсуждать 28 союзных программ, которые охватывают взаимодействие в политике, экономике, социальной и культурной сферах. Большое внимание будет уделено космосу и научно-техническому сотрудничеству. Акцент на микроэлектронике и точных приборах. На встрече будут также обсуждаться грузоперевозки. Белорусская сторона предлагает сделать так, чтобы они осуществлялись на равноправных началах.

Совет министров позволяет обсудить все текущие вопросы сотрудничества, наметить дальнейшую работу, которая проходит по направлениям, заданным главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.



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Совет министров Союзного Государства работает по направлениям, заданным главами государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
 
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