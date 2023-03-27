Совет министров Союзного государства: какие темы обсудят в Доме правительства в Москве?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Доме правительства в Москве проходит расширенное совещание премьер-министра России Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко. На заседании Совета министров Союзного государства работает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Продолжается заседание Совета министров Союзного государства. Только что закончилось закрытое совещание. Министры вышли из зала. В скором времени должна начаться расширенная встреча, на которую журналистов пустят.