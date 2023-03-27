Подборка полезных Al-проектов для бизнеса: что нейросети могут делать компаниям уже сейчас

В декабре 2022 года за неделю существования проект ChatGPT, разработанный компанией OpenAl, получил 1 миллион пользователей. Аудитория новой технологии продолжает расти, а задачи, с которыми может справиться нейросеть, усложняются. Теперь искусственный интеллект даже пишет бизнес-планы. Помимо ChatGPT есть и другие Al-проекты, способные упростить работу бизнеса. Основатель и владелец разработчика крупных IT-решений «Неотех» Феликс Хачатрян поделился с «Про бизнес» подборкой доступных сервисов, которые смогут помочь вашей компании.
Что такое Al-проекты
AI (от англ. «artificial intelligence») — это искусственный интеллект, способной имитировать поведение человека и выполнять сложные задачи. Al-проекты способны анализировать информацию, обучаться на полученном ранее опыте, а также проявлять творческие способности.
Подмножеством искусственного интеллекта являются нейросети. Это математическая модель, работа которой основана на искусственных нейронах. Их используют для выявления закономерностей в данных, прогнозирования и принятия решений. С помощью нейросетей компании выполняют задачи, которые раньше были под силу только их сотрудникам. Например, определить целевую аудиторию или спрогнозировать стоимость акций компании.
По исследованиям McKinsey & Company 60% финтех-компаний уже в 2020 году использовали в работе Al-проекты. И с каждым днем вслед за IT-гигантами искусственный интеллект внедряют все больше представителей малого и среднего бизнеса. Делюсь сервисами, которые могут помочь вам в оптимизации бизнес-процессов.
ExcelFormulaBot — это сервис для преобразования текстовых инструкций в Excel-формулы.
Как помогает бизнесу:
ExcelFormulaBot можно интегрировать в Google Sheets или Excel, где сервис поможет компании за секунды преобразовать текстовый запрос в Excel-формулу или при необходимости объяснит формулу текстом.
Также можно переводить текстовые инструкции в язык программирования Microsoft Office VBA или в SQL-запросы с возможностью создания, просмотра и объединения нескольких таблиц. Это поможет компании работать с базами данных и тем самым сэкономит их время.
Цена:
$ 0 в месяц — Тариф Free: 5 формул.
$ 7 в месяц — Тариф Premium: неограниченное количество формул.
$ 63 в месяц — Тариф Business: неограниченное количество формул, 5+ пользователей.
OtterPilot — это сервис для проведения онлайн-собраний.
Как помогает бизнесу:
Сервис записывает встречи в режиме реального времени. Также он автоматически преобразовывает собрания на английском в текстовый формат. Однако и для пользователей, говорящих на других языках, можно найти полезные функции. Например, оставляйте комментарии, выделяйте ключевые моменты и назначайте задачи прямо во время звонка в команде с коллегами.
Otter Assistant присоединяется к Zoom, Microsoft Teams и Google Meet для того, чтобы делать заметки и обмениваться ими, даже если у сотрудника не получается присутствовать на собрании. Также система прикрепляет слайды к нужным частям записей, чтобы все погрузились в контекст выступления.
Цена:
$ 0 — Тариф Basic: 300 минут транскрипции, 30 минут на разговор.
$ 8 в месяц — Тариф Pro: 1200 минут транскрипции, 90 минут на разговор.
$ 20 в месяц — Тариф Business: 6000 минут транскрипции, 4 часа на разговор.
Индивидуальный расчёт — Тариф Enterprise: 6000 минут транскрипции, 4 часа на разговор, единый вход для компании, дополнительные способы оплаты.
WordTune — это сервис, который форматирует текст и приводит его к четкому, убедительному и аутентичному виду.
Как помогает бизнесу:
Ключевыми функциями WordTune являются изменение тона вашего текста с обычного на официальный, а также расширение или сокращение объема текста. Сервис может перевести текст с русского на английский, а затем редактировать полученный вариант.
Цена:
$ 0 — Тариф Free: 10 запросов в день на рерайт, изменение тона письма, изменение объема текста.
$ 9,99 в месяц — Тариф Premium: неограниченное количество запросов, можно делать рерайт абзацев, премиальная поддержка.
Индивидуальный расчёт — Тариф Premium for Teams: неограниченное количество запросов, можно платить как команда.
BetaTome — это сервис, который с помощью искусственного интеллекта создаёт презентации с нуля.
Как помогает бизнесу:
BetaTome создает презентации и другие формы контента по запросу компании. Сгенерированный нейросетью результат можно скорректировать по своему вкусу и получить качественный результат за пару кликов. Тем самым ваша компания сэкономит время на поиске изображений, оформлении слайдов и написании текстов для них.
Цена: бесплатный сервис, кредиты можно получить за приглашение друга по реферальной ссылке.
Notion Al способен набрейнштормить идеи для компании, придумать с нуля рассказ, а еще написать пресс-релиз для СМИ или пост в ее социальные сети. С помощью таких сервисов бренды могут делать промо-проекты, например, как сервис Халва совместно с сервисом Барт поздравил пользователей с 8 марта.
Цена:
$ 0 — Тариф Free: ограниченное количество ответов.
$ 10 в месяц — Тариф Notion Al: неограниченное количество ответов, черновики, доступ ко всем заметкам, документам и проектам, текстовый редактор с перетаскиванием.
ai2sql.io — это инструмент, который автоматически создает SQL-запросы (Structured Query Language) из обычного текстового описания.
Как помогает бизнесу:
С помощью сервиса SQL-запросы может писать даже сотрудник и без технических навыков, тем самым экономя рабочее время инженеров и разработчиков.
Цена:
$ 0 — Тариф Free: ограниченный функционал.
$ 7 в месяц — Тариф Start: 100 SQL-запросов в месяц, добавление до 10 столов.
$ 17 в месяц — Тариф Pro: 300 SQL-запросов в месяц, добавление до 50 столов.
Вывод
Искусственный интеллект с каждым днем становится более доступным для компаний. Использование Al-проектов выделит вас из конкурентного рынка и поможет оптимизировать внутренние бизнес-процессы. Также искусственный интеллект способен увеличить лояльность ваших потребителей, дать рациональное решение вашей проблеме и придумать креатив.
Чек-лист с проблемами, которые могут решить AI-проекты из статьи: