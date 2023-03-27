Подборка полезных Al-проектов для бизнеса: что нейросети могут делать компаниям уже сейчас

Источник материала: ProBusiness

В декабре 2022 года за неделю существования проект ChatGPT, разработанный компанией OpenAl, получил 1 миллион пользователей. Аудитория новой технологии продолжает расти, а задачи, с которыми может справиться нейросеть, усложняются. Теперь искусственный интеллект даже пишет бизнес-планы . Помимо ChatGPT есть и другие Al-проекты, способные упростить работу бизнеса. Основатель и владелец разработчика крупных IT-решений «Неотех» Феликс Хачатрян поделился с «Про бизнес» подборкой доступных сервисов, которые смогут помочь вашей компании.



Феликс Хачатрян

IT-предприниматель, инвестор и руководитель студии «Неотех»

Что такое Al-проекты

AI (от англ. «artificial intelligence») — это искусственный интеллект, способной имитировать поведение человека и выполнять сложные задачи. Al-проекты способны анализировать информацию, обучаться на полученном ранее опыте, а также проявлять творческие способности.

Подмножеством искусственного интеллекта являются нейросети. Это математическая модель, работа которой основана на искусственных нейронах. Их используют для выявления закономерностей в данных, прогнозирования и принятия решений. С помощью нейросетей компании выполняют задачи, которые раньше были под силу только их сотрудникам. Например, определить целевую аудиторию или спрогнозировать стоимость акций компании.

По исследованиям McKinsey & Company 60% финтех-компаний уже в 2020 году использовали в работе Al-проекты. И с каждым днем вслед за IT-гигантами искусственный интеллект внедряют все больше представителей малого и среднего бизнеса. Делюсь сервисами, которые могут помочь вам в оптимизации бизнес-процессов.

Rationale Al — это искусственный интеллект, помогающий владельцам бизнеса, менеджерам и частным лицам принимать трудные решения.





Как помогает бизнесу:

Алгоритмы GPT и контекстного обучения перечислят плюсы и минусы каждого решения компании, проведут многокритериальный, причинно-следственный и SWOT-анализ, чтобы помочь руководителю взвесить варианты.

Цена:

$ 0 в месяц — Тариф Free: 60 кредитов, 1 решение, 1 человек.

$ 9.99 в месяц — Тариф Lite: 100 кредитов, несколько запросов, 3 человека.

$ 40 в месяц — Тариф Standard: 500 кредитов, умеренное количество запросов, 10 человек.

$ 100 в месяц — Тариф Max: 2000 кредитов, наиболее полный доступ к сервису, 50 человек.

ExcelFormulaBot — это сервис для преобразования текстовых инструкций в Excel-формулы.





Как помогает бизнесу:

ExcelFormulaBot можно интегрировать в Google Sheets или Excel, где сервис поможет компании за секунды преобразовать текстовый запрос в Excel-формулу или при необходимости объяснит формулу текстом.

Также можно переводить текстовые инструкции в язык программирования Microsoft Office VBA или в SQL-запросы с возможностью создания, просмотра и объединения нескольких таблиц. Это поможет компании работать с базами данных и тем самым сэкономит их время.





Цена:

$ 0 в месяц — Тариф Free: 5 формул.

$ 7 в месяц — Тариф Premium: неограниченное количество формул.

$ 63 в месяц — Тариф Business: неограниченное количество формул, 5+ пользователей.

OtterPilot — это сервис для проведения онлайн-собраний.





Как помогает бизнесу:

Сервис записывает встречи в режиме реального времени. Также он автоматически преобразовывает собрания на английском в текстовый формат. Однако и для пользователей, говорящих на других языках, можно найти полезные функции. Например, оставляйте комментарии, выделяйте ключевые моменты и назначайте задачи прямо во время звонка в команде с коллегами.

Otter Assistant присоединяется к Zoom, Microsoft Teams и Google Meet для того, чтобы делать заметки и обмениваться ими, даже если у сотрудника не получается присутствовать на собрании. Также система прикрепляет слайды к нужным частям записей, чтобы все погрузились в контекст выступления.

Цена:

$ 0 — Тариф Basic: 300 минут транскрипции, 30 минут на разговор.

$ 8 в месяц — Тариф Pro: 1200 минут транскрипции, 90 минут на разговор.

$ 20 в месяц — Тариф Business: 6000 минут транскрипции, 4 часа на разговор.

Индивидуальный расчёт — Тариф Enterprise: 6000 минут транскрипции, 4 часа на разговор, единый вход для компании, дополнительные способы оплаты.

WordTune — это сервис, который форматирует текст и приводит его к четкому, убедительному и аутентичному виду.





Как помогает бизнесу:

Ключевыми функциями WordTune являются изменение тона вашего текста с обычного на официальный, а также расширение или сокращение объема текста. Сервис может перевести текст с русского на английский, а затем редактировать полученный вариант.

Цена:

$ 0 — Тариф Free: 10 запросов в день на рерайт, изменение тона письма, изменение объема текста.

$ 9,99 в месяц — Тариф Premium: неограниченное количество запросов, можно делать рерайт абзацев, премиальная поддержка.

Индивидуальный расчёт — Тариф Premium for Teams: неограниченное количество запросов, можно платить как команда.

BetaTome — это сервис, который с помощью искусственного интеллекта создаёт презентации с нуля.





Как помогает бизнесу:

BetaTome создает презентации и другие формы контента по запросу компании. Сгенерированный нейросетью результат можно скорректировать по своему вкусу и получить качественный результат за пару кликов. Тем самым ваша компания сэкономит время на поиске изображений, оформлении слайдов и написании текстов для них.

Цена: бесплатный сервис, кредиты можно получить за приглашение друга по реферальной ссылке.

Notion AI — это сервис для генерации текстов.





Как помогает бизнесу:

Notion Al способен набрейнштормить идеи для компании, придумать с нуля рассказ, а еще написать пресс-релиз для СМИ или пост в ее социальные сети. С помощью таких сервисов бренды могут делать промо-проекты, например, как сервис Халва совместно с сервисом Барт поздравил пользователей с 8 марта .

Цена:

$ 0 — Тариф Free: ограниченное количество ответов.

$ 10 в месяц — Тариф Notion Al: неограниченное количество ответов, черновики, доступ ко всем заметкам, документам и проектам, текстовый редактор с перетаскиванием.

ai2sql.io — это инструмент, который автоматически создает SQL-запросы (Structured Query Language) из обычного текстового описания.





Как помогает бизнесу:

С помощью сервиса SQL-запросы может писать даже сотрудник и без технических навыков, тем самым экономя рабочее время инженеров и разработчиков.

Цена:

$ 0 — Тариф Free: ограниченный функционал.

$ 7 в месяц — Тариф Start: 100 SQL-запросов в месяц, добавление до 10 столов.

$ 17 в месяц — Тариф Pro: 300 SQL-запросов в месяц, добавление до 50 столов.

Вывод

Искусственный интеллект с каждым днем становится более доступным для компаний. Использование Al-проектов выделит вас из конкурентного рынка и поможет оптимизировать внутренние бизнес-процессы. Также искусственный интеллект способен увеличить лояльность ваших потребителей, дать рациональное решение вашей проблеме и придумать креатив.

Чек-лист с проблемами, которые могут решить AI-проекты из статьи:



