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Россия и Беларусь подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве
27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Взаимная торговля России и Беларуси достигла рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Доме правительства в Москве. Там прошло заседание Совета министров Союзного государства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.
Это был продуктивный день. На заседании Совета министров Союзного государства подписаны 13 документов, среди них – соглашение между правительствами
Импорт белорусской продукции в Россию вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Из республики в соседнюю страну везут мебель, текстиль, одежду, электрические машины, котлы, древесину и, само собой, продукты. Санкции лишь укрепили взаимную торговлю.
Обсудили все 28 союзных программ, главная цель которых – создание полноценного единого экономического пространства на территори Беларуси и России. Это и сотрудничество в области микроэлектроники, космоса, защиту потребителей от контрафакта и подделок.
Две страны действительно много связывает: за последний год открыто немало совместных предприятий. К примеру, в Нижегородской области вместе начали делать трамваи. Головченко пригласил Мишустина посетить белорусские регионы. В свою очередь глава правительства Беларуси обещал в ближайшее время посетить Волгоградскую область.
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Работа в рамках этого документа должна обеспечить технологический суверенитет Союзного государства.
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