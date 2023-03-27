Россия и Беларусь подписали соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Взаимная торговля России и Беларуси достигла рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече со своим белорусским коллегой Романом Головченко в Доме правительства в Москве. Там прошло заседание Совета министров Союзного государства, рассказывает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Это был продуктивный день. На заседании Совета министров Союзного государства подписаны 13 документов, среди них – соглашение между правительствами

России и Беларуси о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Работа в рамках этого документа должна обеспечить технологический суверенитет Союзного государства. Говорили, конечно, и о торговле. Россия и Беларусь побили очередной рекорд .

«У нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя – 45 млрд долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция. Это в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский», – сказал Мишустин.

Импорт белорусской продукции в Россию вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Из республики в соседнюю страну везут мебель, текстиль, одежду, электрические машины, котлы, древесину и, само собой, продукты. Санкции лишь укрепили взаимную торговлю.

«Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Беларуси. Промышленные предприятия работают в штатном режиме, наращивая объемы производства, форсируя импортозамещающие процессы», – отметил Головченко.

Обсудили все 28 союзных программ, главная цель которых – создание полноценного единого экономического пространства на территори Беларуси и России. Это и сотрудничество в области микроэлектроники, космоса, защиту потребителей от контрафакта и подделок.

Две страны действительно много связывает: за последний год открыто немало совместных предприятий. К примеру, в Нижегородской области вместе начали делать трамваи. Головченко пригласил Мишустина посетить белорусские регионы. В свою очередь глава правительства Беларуси обещал в ближайшее время посетить Волгоградскую область.