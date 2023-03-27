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Мишустин: Торговля между Россией и Беларусью достигла рекордного показателя в $45 млрд

27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мишустин: Торговля между Россией и Беларусью достигла рекордного показателя в млрд
 Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Взаимная торговля России и Беларуси достигла рекордного уровня в 45 млрд долларов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Сегодня он принимал своего белорусского коллегу Романа Головченко в Доме правительства в Москве. Там прошло заседание Совета министров Союзного государства. На встрече работал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Расширенное заседание Совета министров Союзного государства завершилось. Прошло оно без представителей СМИ. Журналистов пустили на несколько минут, чтобы записать вступительные слова глав правительств России и Беларуси.

Чуть ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретил своего белорусского коллегу Романа Головченко. Главы кабинета министров обменялись рукопожатиями. Совет министров Союзного государства – это площадка, на которой сверяются часы и ведется работа по дальнейшей российской-белорусской интеграции.

В частности, сегодня обсудили 28 союзных программ, которые охватывают взаимодействие в политике, экономике, социальной и культурной сферах. Большое внимание было уделено космосу и научно-техническому сотрудничеству. Акцент на микроэлектронике и точных приборах. Обсуждали грузоперевозки.

Положительный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства Мишустин предложил распространить на СНГ и ЕАЭС. Лучший показатель того, что Россия и Беларусь активно и плодотворно сотрудничают, – это, конечно, товарооборот.

«У нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя – 45 млрд долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция. Это в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский. Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией», – сказал премьер-министр России.

«Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Беларуси. Промышленные предприятия работают в штатном режиме, наращивая объемы производства, форсируя импортозамещающие процессы», – отметил Головченко.

Сегодня было подписано соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, главная цель которого обеспечить технологический суверенитет России и Беларуси в рамках Союзного государства.



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