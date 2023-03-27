Мишустин: Торговля между Россией и Беларусью достигла рекордного показателя в $45 млрд

Чуть ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретил своего белорусского коллегу Романа Головченко. Главы кабинета министров обменялись рукопожатиями. Совет министров Союзного государства – это площадка, на которой сверяются часы и ведется работа по дальнейшей российской-белорусской интеграции.

В частности, сегодня обсудили 28 союзных программ, которые охватывают взаимодействие в политике, экономике, социальной и культурной сферах. Большое внимание было уделено космосу и научно-техническому сотрудничеству. Акцент на микроэлектронике и точных приборах. Обсуждали грузоперевозки.

Положительный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства Мишустин предложил распространить на СНГ и ЕАЭС. Лучший показатель того, что Россия и Беларусь активно и плодотворно сотрудничают, – это, конечно, товарооборот.

«У нашего экономического сотрудничества хорошие показатели. После существенного роста в 2021 году на 35% взаимная торговля увеличилась еще на 12% и достигла рекордного показателя – 45 млрд долларов. И сейчас сохраняется положительная тенденция. Это в том числе результат реализации комплекса решений по переориентации белорусского экспорта с западных рынков на российский. Импорт вашей продукции стал больше на 40% и впервые обеспечил положительное для Белоруссии сальдо торговли с Россией», – сказал премьер-министр России.

«Вопреки намерениям отдельных западных политиков, нас не накрыли волны экономических кризисов, обеспечены макроэкономическая стабильность и финансовая устойчивость экономик России и Беларуси. Промышленные предприятия работают в штатном режиме, наращивая объемы производства, форсируя импортозамещающие процессы», – отметил Головченко.

Сегодня было подписано соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, главная цель которого обеспечить технологический суверенитет России и Беларуси в рамках Союзного государства.