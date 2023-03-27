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Мишустин: Торговля между Россией и Беларусью достигла рекордного показателя в $45 млрд
27.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Взаимная торговля России и Беларуси достигла рекордного уровня в 45 млрд долларов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Сегодня он принимал своего белорусского коллегу Романа Головченко в Доме правительства в Москве. Там прошло
Чуть ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретил своего белорусского коллегу Романа Головченко. Главы кабинета министров обменялись рукопожатиями. Совет министров Союзного государства – это площадка, на которой сверяются часы и ведется работа по дальнейшей российской-белорусской интеграции.
В частности, сегодня обсудили 28 союзных программ, которые охватывают взаимодействие в политике, экономике, социальной и культурной сферах. Большое внимание было уделено космосу и научно-техническому сотрудничеству. Акцент на микроэлектронике и точных приборах. Обсуждали грузоперевозки.
Положительный опыт взаимодействия в рамках Союзного государства Мишустин предложил распространить на СНГ и ЕАЭС. Лучший показатель того, что Россия и Беларусь активно и плодотворно сотрудничают, – это, конечно, товарооборот.
Сегодня было подписано соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, главная цель которого обеспечить технологический суверенитет России и Беларуси в рамках Союзного государства.
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В Доме правительства в Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства.
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