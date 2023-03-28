|
В Беларуси назначены новые руководители ряда госпредприятий и местных органов власти
28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси назначили новых руководителей госпредприятий и местных органов власти. Кадровый вопрос рассмотрел президент Александр Лукашенко.
«Смотрите за ценообразованием, смотрите за проблемами ЖКХ. Вопрос сельского хозяйства – это точно ваша компетенция. Один проект – один район, инвестиционный проект – это ваша задача. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвестора. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. Все сосредоточено в ваших руках. Поэтому берите и действуйте», – заявил глава государства.
«Белшина» успешно преодолевает все эти преграды, вновь возникающие. Я имею в виду санкции. Выходим на рынок Ирана. Наши специалисты посещали страну. Заключен договор на первые поставки. Продукция востребована, несмотря на жестокую конкуренцию азиатских производителей», – рассказал Ковалев.
Новые замы также появились у руководителей Минэкономики и Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадровый вопрос рассмотрел президент Александр Лукашенко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)