В Беларуси назначены новые руководители ряда госпредприятий и местных органов власти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси назначили новых руководителей госпредприятий и местных органов власти. Кадровый вопрос рассмотрел президент Александр Лукашенко.



Новые управленцы назначены в Минске, Бресте и Гомельской области. Президент акцентировал их внимание на подготовке к политическим кампаниям будущего года, общению с населением и развитию экономики.

«Смотрите за ценообразованием, смотрите за проблемами ЖКХ. Вопрос сельского хозяйства – это точно ваша компетенция. Один проект – один район, инвестиционный проект – это ваша задача. Это мое личное поручение каждому председателю райисполкома. Поэтому надо бегать быстро по стране, искать инвестора. В этом году вы должны доложить о реализации этого проекта. Все сосредоточено в ваших руках. Поэтому берите и действуйте», – заявил глава государства.



Президент согласовал назначения руководителей трех госпредприятий. Одно из них – крупный производитель шин для большегрузов и легковых машин. Новый гендиректор Александр Ковалев ранее отвечал там за техническое развитие. Президент поинтересовался ситуацией на предприятии. Сейчас оно работает в условиях ограничений Запада.

«Белшина» успешно преодолевает все эти преграды, вновь возникающие. Я имею в виду санкции. Выходим на рынок Ирана. Наши специалисты посещали страну. Заключен договор на первые поставки. Продукция востребована, несмотря на жестокую конкуренцию азиатских производителей», – рассказал Ковалев.

Новые замы также появились у руководителей Минэкономики и Министерства антимонопольного регулирования и торговли.