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Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития
 Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития. С рабочим визитом в российский регион приехал премьер-министр Беларуси, сообщает «МИР 24».

У Минска и Волгограда схожая структура экономик. Товарооборот растет – более 300 миллионов долларов. Беларусь готова предложить сельскохозяйственную технику, общественный транспорт. Волгоградская область как раз сейчас планирует реконструировать города.

«Обновление пассажирского парка: белорусские троллейбусы работают на линиях Волгограда. Есть большой интерес к реализации совместных проектов по модернизации трамвайного хозяйства. В том числе с объединением компетенций специалистов двух стран. Сегодня подробно разговаривали об этом. Вопросы планирования городской среды и дорожного хозяйства», – перечислил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Волгоград в свою очередь заинтересован в белорусских проектировщиках и поставщиках товаров для отделки. Несмотря на расстояние, за прошлый год наторговали стройматериалами более чем на 100 миллионов долларов.

За прошлый год в два раза вырос и товарооборот по продовольствию и сельхозпродукции. Беларусь экспортирует в регион молоко, рыбу, шоколад и корма для животных.



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Теги: Минск
 
 
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Товарооборот республики с российским регионом превышает $300 млн.
 
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