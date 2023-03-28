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Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития
28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития. С рабочим визитом в российский регион приехал премьер-министр Беларуси, сообщает «МИР 24».
У Минска и Волгограда схожая структура экономик. Товарооборот растет – более 300 миллионов долларов. Беларусь готова предложить сельскохозяйственную технику, общественный транспорт. Волгоградская область как раз сейчас планирует реконструировать города.
Волгоград в свою очередь заинтересован в белорусских проектировщиках и поставщиках товаров для отделки. Несмотря на расстояние, за прошлый год наторговали стройматериалами более чем на 100 миллионов долларов.
За прошлый год в два раза вырос и товарооборот по продовольствию и сельхозпродукции. Беларусь экспортирует в регион молоко, рыбу, шоколад и корма для животных.
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Товарооборот республики с российским регионом превышает $300 млн.
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