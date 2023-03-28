Энергоаварии, поваленные деревья и ДТП: в Минске устраняют последствия мощного снегопада

«Мы только начали переподготовку, но всегда держим руку на пульсе, потому что у всех в памяти у нас 2013 год и «Хавьер». Март – месяц пограничный, как и апрель, так что можно ожидать от погоды любых сюрпризов», – сказал начальник участка по содержанию улично-городской сети Павел Субач.

Сильнее всего непогода помешала водителям. Некоторые уже поменяли резину на летнюю. Из-за этого вырос риск ДТП. На трассе Минск-Гродно в кювет съехал пассажирский автобус. На МКАДе на обочину вылетела маршрутка. Госавтоинспекция ввела план «Погода». За состоянием проезжей части ведется круглосуточный контроль.



«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, учитывая состояние проезжей части, видимость и конкретную ситуацию на дороге. Рекомендуется включить ближний свет фар. Во избежание попутного столкновения – увеличить дистанцию», – предупредила представитель Госавтоинспекции МВД Анна Банадык.

В городе предупреждают о задержках общественного транспорта. С опозданием уходят и поезда.



А снег идет… И, как обещают синоптики, продлится до вечера. Неустойчивые воздушные массы прилетят с севера Европы. Ветер останется порывистым. Это значит, что все погодные предупреждения будут актуальными и завтра.

По прогнозам синоптиков, осадки в Беларуси прекратятся в четверг, но придут ночные морозы до минус двенадцати.