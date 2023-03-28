ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Энергоаварии, поваленные деревья и ДТП: в Минске устраняют последствия мощного снегопада

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Энергоаварии, поваленные деревья и ДТП: в Минске устраняют последствия мощного снегопада
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Беларуси резкое похолодание, мокрый снег и порывистый ветер. Сильнее всего непогоду ощутила столица. На дорогах – пробки и аварии, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Непогоду принесли атмосферные фронты южного циклона. Порывы северного ветра достигали 20 метров в секунду. А столбики термометров опустились до минус двух.

Первой циклон встретила столица. К утру улицы занесло снегом, а ветер свалил несколько деревьев во дворах. Больше сотни населенных пунктов области остались без света.

На расчистку города вышли сотрудники дорожных и коммунальных служб. В первую очередь убирают главные улицы, остановки, переходы, дорожки у подъездов. Говорят, к снегопаду были готовы.

«Мы только начали переподготовку, но всегда держим руку на пульсе, потому что у всех в памяти у нас 2013 год и «Хавьер». Март – месяц пограничный, как и апрель, так что можно ожидать от погоды любых сюрпризов», – сказал начальник участка по содержанию улично-городской сети Павел Субач.

Сильнее всего непогода помешала водителям. Некоторые уже поменяли резину на летнюю. Из-за этого вырос риск ДТП. На трассе Минск-Гродно в кювет съехал пассажирский автобус. На МКАДе на обочину вылетела маршрутка. Госавтоинспекция ввела план «Погода». За состоянием проезжей части ведется круглосуточный контроль.


«Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, учитывая состояние проезжей части, видимость и конкретную ситуацию на дороге. Рекомендуется включить ближний свет фар. Во избежание попутного столкновения – увеличить дистанцию», – предупредила представитель Госавтоинспекции МВД Анна Банадык.

В городе предупреждают о задержках общественного транспорта. С опозданием уходят и поезда.

А снег идет… И, как обещают синоптики, продлится до вечера. Неустойчивые воздушные массы прилетят с севера Европы. Ветер останется порывистым. Это значит, что все погодные предупреждения будут актуальными и завтра.

По прогнозам синоптиков, осадки в Беларуси прекратятся в четверг, но придут ночные морозы до минус двенадцати.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непогоду принесли атмосферные фронты южного циклона. Порывы северного ветра достигали 20 метров в секунду. А столбики термометров опустились до минус двух.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Волгоградская область наметили совместные планы развития
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.03.2023
Mir24.TV Belarus
28.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика