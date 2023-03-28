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От беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна: в Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России

28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна: в Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и РоссииМинске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России" height="447" width="670">
Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России. В нем участвуют около пятисот исследователей Союзного государства, сообщает «МИР 24».

Обсуждают разработки в разных направлениях. От создания беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна или гипоаллергенного детского питания и йогуртов. Большинство исследований направлены на импортозамещение. Некоторые разработки уже внедрили в двух странах.

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«Мы вот сейчас испытываем штаммы дрожжей, эффективные для автохтонных сортов. И вот уже промышленные партнеры какую-то экспериментальную сушку проводят в Минске, потому что здесь есть свои биореакторы, не китайские, не завезенные, которые собрали сами белорусские коллеги», – сказал начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов.

«Мы разрабатываем технологию продуктов с пониженной аллегоричностью, а также технологию гидролизатов на основе отечественных ферментов», – отметила начальник отдела научно-исследовательского института детского питания филиала «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи» (Россия) Елена Симоненко.

Такой конгресс проходит впервые. Молодым ученым направил приветствие президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что открытия исследователей играют решающую роль в развитии Союзного государства.



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Теги: Минск
 
 
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Большинство исследований направлены на импортозамещение. Некоторые разработки уже внедрили в двух странах.
 
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