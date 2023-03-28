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От беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна: в Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России
28.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России" height="447" width="670">
В Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России. В нем участвуют около пятисот исследователей Союзного государства, сообщает «МИР 24».
«Мы разрабатываем технологию продуктов с пониженной аллегоричностью, а также технологию гидролизатов на основе отечественных ферментов», – отметила начальник отдела научно-исследовательского института детского питания филиала «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи» (Россия) Елена Симоненко.
Такой конгресс проходит впервые. Молодым
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От беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна: в Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России
Большинство исследований направлены на импортозамещение. Некоторые разработки уже внедрили в двух странах.
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