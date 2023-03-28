От беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна: в Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России" height="447" width="670">

В Минске стартовал конгресс молодых ученых Беларуси и России. В нем участвуют около пятисот исследователей Союзного государства, сообщает «МИР 24».



Обсуждают разработки в разных направлениях. От создания беспилотных автомобилей до сверхпрочного чугуна или гипоаллергенного детского питания и йогуртов. Большинство исследований направлены на импортозамещение. Некоторые разработки уже внедрили в двух странах.