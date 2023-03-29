Глава МИД: Зимбабве может стать хабом в Южной Африке по торговле белорусской продукцией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Беларуси и Зимбабве обсудили президент Александр Лукашенко и глава МИД африканской республики Фредерик Шава.



Минск и Хараре планируют совместные проекты в гуманитарной, медицинской и образовательной сферах. Упор будут делать на экономику. Есть и Дорожная карта. Она содержит больше 60 пунктов. Документ утвердили по итогам государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве. Все договоренности со стороны Минска выполняются четко и по графику, подчеркнул белорусский лидер, и предложил налаживать партнерские связи с третьими странами.



«Вы можете рассчитывать на наши самые добрые и решительные отношения с вашей страной. Мы также намечали ряд программ совместной работы Зимбабве, Беларуси и других стран. Если у вас будет к этому интерес, и у этих стран будет заинтересованность, мы сделаем все необходимое для того, чтобы сотрудничать с вами», – заявил Александр Лукашенко.



Одно из основных направлений белорусского экспорта в Зимбабве – сельхозтехника. Африканская республика покупает тракторы, сеялки и комбайны.



«Мы можем вместе производить новую продукцию, которая будет использоваться как в Зимбабве, так и в соседних странах. Если мы продвинемся и будем успешными в этом деле, Зимбабве на самом деле сможет стать хабом для нашего региона по поставкам продукции совместного производства», – сказал Фредерик Шава.

Со вчерашнего дня в Беларуси начало свою работу посольство Зимбабве. В ближайшие несколько месяцев будет назначен и глава дипломатической миссии, рассказал Фредерик Шава.