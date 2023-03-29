Риски и преимущества параллельного импорта: как бизнесу работать в новых условиях

Источник материала: ProBusiness

За последний год в отношении Беларуси и России западные страны ввели множество санкций, а с рынков обеих стран ушло немало брендов. Однако потребность в товарах, которые раньше импортировались, не исчезла. Чтобы не допустить дефицит, правительства стран разрешили параллельный импорт (в Беларуси это произошло в начале 2023 года). О нюансах работы с импортом в таких условиях «Про бизнес» рассказал генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство» Александр Костров.



Александр Костров

Генеральный директор компании «Российско-Турецкое торговое партнерство»

— По итогам 2022 года, импорт из стран Евросоюза, которые до введения санкций были крупнейшими торговыми партнерами РФ, сократился сразу на 38,2% — с $ 89,3 млрд в 2021 году до $ 55,2 млрд.

После введения 10-го пакета санкций ЕС , предполагается запрет поставок еще на $ 11,4 млрд на критически важные технические и промышленные товары, что в общей сложности должно составить почти половину (49%) импорта в Россию (от показателя в 2021 году). В связи с этим, Правительство РФ обращает внимание бизнеса на поставки продукции по параллельному импорту, так как помимо смягчения последствий от санкций, это — открытая возможность для развития молодых компаний. Для предпринимателей настали их «новые девяностые», когда дороги открыты, и ты самый крутой, если ты самый умный, быстрый, хитрый и ловкий.

Преимущества параллельного импорта

1. Независимые поставки

До 2022 года в России и Беларуси действовал запрет на параллельный импорт. То есть ввозить в страну партии товара, защищенные товарным знаком, можно было только с разрешения его владельца. Импортировать в Россию продукцию брендов могли только их правообладатели и официальные дилеры. Разрешение на параллельный импорт означает, что импортерам больше не нужно согласие российского обладателя товарного знака на ввоз продукции в Россию. То есть теперь импортер может купить за рубежом любые партии товара, защищенные товарным знаком, ввезти их в Россию и реализовывать без согласования с российским или зарубежным обладателем товарного знака.

2. Короткий срок окупаемости

При выходе на рынок нового бренда, всегда требуются значительные инвестиции в рекламу с целью повышения его узнаваемости и отстройки от конкурентов. В случае с иностранными брендами, ушедшими из России, такого не требуется. Эти марки годами инвестировали внушительные средства в маркетинг, прокладывая путь к российскому потребителю, чем заслужили его лояльность.

Параллельный импорт открывает перспективы для молодых компаний, так как им остается концентрироваться только на продажах уже «раскрученного» товара, и тем самым закрывать потребности рынка.



Фото: moskvalux.ru

3. Свободные ниши

Чтобы успешно вести бизнес, предприниматель должен оценить общую конъюнктуру рынка — его емкость, спрос и конкурентную среду: кто, что, как и почем продает. Поэтому первичная аналитика обязательна, иначе он и сам не заметит, как начнет продавать невостребованный продукт, который необходим слишком малому проценту населения. Или тот, где конкуренция настолько высока, что выбранная ниша ни то что не позволит выйти на требуемую норму прибыли, а приведет к значительным убыткам, и в конечном счете к банкротству.

Такую работу уже провели отраслевые департаменты Минпромторга. Ими подготовлен перечень из 50 товарных групп и 200 брендов, дефицит по которым крайне чувствителен и критичен для уже устоявшихся потребительских предпочтений населения и технологических цепочек российских предприятий.

Что нужно знать о параллельном импорте

1. Товар должен быть полностью растаможен, то есть ввезен в РФ с соблюдением действующего законодательства.

В настоящее время распространена так называемая «карго-поставка» товаров, которые поступают на российский рынок под видом параллельного импорта.

При заказе карго-доставки агент и поставщик товаров, как правило, не предоставляют заказчику документацию на продукцию и не заключают договор с фиксированными обязательствами сторон. В некоторых случаях клиент и агент подписывают расписку, не имеющую юридической силы.

Контейнер с грузом регистрируется по другим кодам товарной номенклатуры для занижения таможенных пошлин.

Оплата подобных товаров происходит за наличные или с помощью системы денежных переводов «Золотая Корона».

Сделка с карго-агентом не гарантирует качество товара, это может быть контрафакт или некачественная партия с большим процентом брака.

Основной канал сбыта такой продукции — интернет (онлайн-платформы, маркетплейсы и социальные сети).

Такая деятельность находится в сфере контроля Федеральной таможенной службы и правоохранительных органов и предполагает уголовную ответственность за незаконное перемещение товаров через российскую границу, сбыт контрафактной продукции и уклонение от уплаты налогов.

2. Есть риски при ввозе товаров в Россию

Следует провести тщательную работу по определению рисков и устранения их на ранних этапах.

К рискам могут относится следующие события:

приобретение подделки/контрафакта;

наложение запретов на вывоз продукции из страны закупки уже после ее приобретения;

невозможность выполнения гарантийных обязательств;

нестабильность валютного курса;

изменение логистических маршрутов и, как следствие, удорожание транспортных расходов и таможенного оформления.

Крайне важно очень тщательно выбирать поставщиков из дружественных стран и скрупулезно прорабатывать международные договоры с ними.



Фото: vkrizis.ru

В качестве примера можно привести недавнюю приостановку транзита подсанкционных товаров через Турцию в Россию, связанную с введением 10-го пакета санкций ЕС от 25 февраля 2023 года. По этой «провозной» схеме товар следовал из Евросоюза в страну первого покупателя в Турции, а уже там на транзитном таможенном складе продавался покупателю из России. Особенность данной схемы заключается в том, что при такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает товар максимально дешевым. В целом, режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами.

Что дальше? Так как Турция входит в Таможенный союз ЕС и вынуждена выполнять требования Евросоюза в части торговых стандартов, очень велика вероятность, что подсанкционные товары транзитом отправлять будет нельзя. В таком случае придется полностью растамаживать товары в Турции, оплачивать там налоги и уже отправлять в Россию, как турецкий экспорт. Это приведет к повышению соответствующих издержек минимум на 18−20%, что отразится на цене этих товаров уже в России.

3. Не вся продукция из списка параллельного импорта санкционная

Многие компании и их бренды, ушедшие из РФ, не попадают под ограничения ЕС, США, Великобритании и Японии на импортные и экспортные операции с Россией. Закупка и реализация такой продукции не вызывает сложностей. К ней относятся товары потребительского сегмента: одежда, косметика, приставки, электроника и бытовая техника, средства личной гигиены. Это ниши с низким порогом входа, и хорошая возможность для начинающих предпринимателей зарабатывать на параллельном импорте.

Санкционная продукция — это товары двойного назначения, промышленное оборудование, запчасти, комплектующие и технологический импорт. Импорт такой продукции находится под пристальным контролем Европейской комиссии (соблюдение 10 пакетов санкций ЕС ). Ею наложен запрет на транзит санкционных товаров в Россию и через территорию России в третьи страны, и именно она внесла проект закона, предусматривающего уголовную ответственность для физических и юридических лиц на территории ЕС, замешанных в обходе наложенных ограничений. Пока норма не вступила в силу, ее еще должен утвердить Европейский парламент и Европейский совет.

Примеры брендов из списка параллельного импорта

Продукция потребительского сектора:

Конструкторы LEGO. Продукция компании являлась безоговорочным лидером на российском рынке с долей 63,7% в 2021 г. в стоимостном выражении. Преимуществами конструкторов LEGO является безопасный состав материалов, универсальные наборы, которые одинаково интересны взрослым и детям, широкие игровые возможности и высокое качество продукции. Это самый узнаваемый бренд среди конструкторов в мире. Согласно индексу BSI (Brand Strength Index — индекс силы бренда), компания LEGO получила наивысший бал по целому ряду показателей: известность, лояльность покупателей, инвестиции в маркетинг, продвижение и репутация. По данным СПАРК, выручка российского подразделения в 2021 году составила 19 млрд рублей. Материнская компания Lego Group закончила 2021 год с чистой прибылью в размере $ 1,94 млрд.



Фото: baamboozle.com

Айфоны и компьютеры Apple . В 2022 году продукция Apple заняла первое место на российском рынке с долей 34% в денежном выражении. Основными отличительными преимущества, которые делают продукцию востребованной, является неповторимый дизайн, отменное качество техники и положительный имидж производителя. Apple является самой дорогой компанией в мире. По состоянию на март 2023 года рыночная капитализация Apple составила $ 2,504 триллиона.

. В 2022 году продукция Apple заняла первое место на российском рынке с долей 34% в денежном выражении. Основными отличительными преимущества, которые делают продукцию востребованной, является неповторимый дизайн, отменное качество техники и положительный имидж производителя. Apple является самой дорогой компанией в мире. По состоянию на март 2023 года рыночная капитализация Apple составила $ 2,504 триллиона. Косметика L’Oreal. В России компания L’Oreal традиционно занимала ведущие позиции на рынке средств по окрашиванию волос, уходу за лицом, декоративной косметике. Так, по итогам 2018 года ее доля в сегменте масс-маркета оценивалась в 25% и 11% в люксе. В ее портфель входят такие бренды, как Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase. В целом, оборот рынка косметики и парфюмерии в нашей стране составляет более чем 800 млрд рублей.

Продукция промышленного сектора:

Siemens. Продукция компании глубоко проникла во многие отрасли российской экономики. В транспортном машиностроении Siemens продавала России скоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка». Энергетическое подразделение Siemens выступало основным поставщиком трансформаторов и газовых турбин. С помощью оборудования Siemens, ведется управление крупнейших газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». В сфере медицины, компания поставляла оборудование для УЗИ, компьютерной томографии и МРТ. Siemens работала в России с 1852 года. Концерн присутствовал в 40 городах России с численностью сотрудников более 27 тыс. человек. За 2021 г. выручка российского ООО «Сименс» составила € 834 млн.



Фото: energy-focus.net

Volvo . Грузовики Volvo в 2021 году были на третьем месте по популярности в России после «Камаза» и «ГАЗа». Автомобили используются для перевозки леса, в коммунальном секторе и в горнодобывающей промышленности. Доля компании в 2021 году была на уровне 8,5%, общий парк грузовой техники Volvo в России по итогам 2021 года составил 105 тыс. единиц. По данным «Автостат», в 2022 году было реализовано 1799 автомобилей, что на 69% меньше, чем в 2021-м. В текущий момент на рынке есть острая потребность, в оригинальных запчастях, которые позволяют эксплуатировать автомобили в безопасном режиме, исключая непредвиденные поломки.

. Грузовики Volvo в 2021 году были на третьем месте по популярности в России после «Камаза» и «ГАЗа». Автомобили используются для перевозки леса, в коммунальном секторе и в горнодобывающей промышленности. Доля компании в 2021 году была на уровне 8,5%, общий парк грузовой техники Volvo в России по итогам 2021 года составил 105 тыс. единиц. По данным «Автостат», в 2022 году было реализовано 1799 автомобилей, что на 69% меньше, чем в 2021-м. В текущий момент на рынке есть острая потребность, в оригинальных запчастях, которые позволяют эксплуатировать автомобили в безопасном режиме, исключая непредвиденные поломки. Grundfos. Производитель занимает более половины мирового рынка в производстве циркуляционных насосов, являясь лидером в данном сегменте. Промышленные насосы датской компании используются в инженерных системах различных зданий, включая отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию и пожаротушение. Grundfos присутствовала на российском рынке с 1999 года. Свои потери от закрытия бизнеса в РФ и Беларуси она оценивает в $ 114 млн.

Перспективы параллельного импорта

Параллельный импорт в России продлен на весь 2023 год. Что касается 2024 года, то по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком. Тем не менее, в настоящее время трудно говорить о каком-то потеплении или даже стабилизации отношений с США и ЕС, конфликт с которыми может затянутся на многие годы. Поэтому приходится проводить аналогии с Ираном. Несмотря на то, что эта страна находится под международными санкциями с 1979 года, там можно без проблем купить продукты, бытовую химию, одежду и косметику иностранного производства. Обходные пути им помогли наладить соседние страны — Турция, ОАЭ, Пакистан.

Потенциально, параллельный импорт в Россию в 2023 году может заменить до 30−40% традиционного. Остальное частично будет перекрываться аналогами из Китая и Турции, а также через импортозамещение товарами собственного производства. Вероятно, что до 20−25% прежних поставок останется в дефиците. Поэтому, несмотря на осторожные заявления официальных лиц, потребности российского рынка очевидны, а значит и параллельный импорт останется с нами надолго.