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Риски и преимущества параллельного импорта: как бизнесу работать в новых условиях
29.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
За последний год в отношении Беларуси и России западные страны ввели множество санкций, а с рынков обеих стран ушло немало брендов. Однако потребность в товарах, которые раньше импортировались, не исчезла. Чтобы не допустить дефицит, правительства стран разрешили параллельный импорт (в Беларуси
— По итогам 2022 года, импорт из стран Евросоюза, которые до введения санкций были крупнейшими торговыми партнерами РФ, сократился сразу на 38,2% — с $ 89,3 млрд в 2021 году до $ 55,2 млрд.
После введения
Преимущества параллельного импорта
1. Независимые поставки
До 2022 года в России и Беларуси действовал запрет на параллельный импорт. То есть ввозить в страну партии товара, защищенные товарным знаком, можно было только с разрешения его владельца. Импортировать в Россию продукцию брендов могли только их правообладатели и официальные дилеры. Разрешение на параллельный импорт означает, что импортерам больше не нужно согласие российского обладателя товарного знака на ввоз продукции в Россию. То есть теперь импортер может купить за рубежом любые партии товара, защищенные товарным знаком, ввезти их в Россию и реализовывать без согласования с российским или зарубежным обладателем товарного знака.
2. Короткий срок окупаемости
При выходе на рынок нового бренда, всегда требуются значительные инвестиции в рекламу с целью повышения его узнаваемости и отстройки от конкурентов. В случае с иностранными брендами, ушедшими из России, такого не требуется. Эти марки годами инвестировали внушительные средства в маркетинг, прокладывая путь к российскому потребителю, чем заслужили его лояльность.
Параллельный импорт открывает перспективы для молодых компаний, так как им остается концентрироваться только на продажах уже «раскрученного» товара, и тем самым закрывать потребности рынка.
3. Свободные ниши
Чтобы успешно вести бизнес, предприниматель должен оценить общую конъюнктуру рынка — его емкость, спрос и конкурентную среду: кто, что, как и почем продает. Поэтому первичная аналитика обязательна, иначе он и сам не заметит, как начнет продавать невостребованный продукт, который необходим слишком малому проценту населения. Или тот, где конкуренция настолько высока, что выбранная ниша ни то что не позволит выйти на требуемую норму прибыли, а приведет к значительным убыткам, и в конечном счете к банкротству.
Такую работу уже провели отраслевые департаменты Минпромторга. Ими подготовлен
Что нужно знать о параллельном импорте
1. Товар должен быть полностью растаможен, то есть ввезен в РФ с соблюдением действующего законодательства.
В настоящее время распространена так называемая «карго-поставка» товаров, которые поступают на российский рынок под видом параллельного импорта.
Такая деятельность находится в сфере контроля Федеральной таможенной службы и правоохранительных органов и предполагает уголовную ответственность за незаконное перемещение товаров через российскую границу, сбыт контрафактной продукции и уклонение от уплаты налогов.
2. Есть риски при ввозе товаров в Россию
Следует провести тщательную работу по определению рисков и устранения их на ранних этапах.
К рискам могут относится следующие события:
Крайне важно очень тщательно выбирать поставщиков из дружественных стран и скрупулезно прорабатывать международные договоры с ними.
В качестве примера можно привести недавнюю приостановку транзита подсанкционных товаров через Турцию в Россию, связанную с введением 10-го пакета санкций ЕС от 25 февраля 2023 года. По этой «провозной» схеме товар следовал из Евросоюза в страну первого покупателя в Турции, а уже там на транзитном таможенном складе продавался покупателю из России. Особенность данной схемы заключается в том, что при такой модели поставок турецкие компании не платят НДС и таможенные пошлины, что делает товар максимально дешевым. В целом, режим таможенного склада позволяет Турции быть региональным транзитным хабом и удобной площадкой для торговли с соседними странами.
Что дальше? Так как Турция входит в Таможенный союз ЕС и вынуждена выполнять требования Евросоюза в части торговых стандартов, очень велика вероятность, что подсанкционные товары транзитом отправлять будет нельзя. В таком случае придется полностью растамаживать товары в Турции, оплачивать там налоги и уже отправлять в Россию, как турецкий экспорт. Это приведет к повышению соответствующих издержек минимум на 18−20%, что отразится на цене этих товаров уже в России.
3. Не вся продукция из списка параллельного импорта санкционная
Многие компании и их бренды, ушедшие из РФ, не попадают под ограничения ЕС, США, Великобритании и Японии на импортные и экспортные операции с Россией. Закупка и реализация такой продукции не вызывает сложностей. К ней относятся товары потребительского сегмента: одежда, косметика, приставки, электроника и бытовая техника, средства личной гигиены. Это ниши с низким порогом входа, и хорошая возможность для начинающих предпринимателей зарабатывать на параллельном импорте.
Санкционная продукция — это товары двойного назначения, промышленное оборудование, запчасти, комплектующие и технологический импорт. Импорт такой продукции находится под пристальным контролем Европейской комиссии (соблюдение
Примеры брендов из списка параллельного импорта
Продукция потребительского сектора:
Продукция промышленного сектора:
Перспективы параллельного импорта
Параллельный импорт в России продлен на весь 2023 год. Что касается 2024 года, то по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, механизм такого импорта будет зависеть от ситуации с рынком. Тем не менее, в настоящее время трудно говорить о каком-то потеплении или даже стабилизации отношений с США и ЕС, конфликт с которыми может затянутся на многие годы. Поэтому приходится проводить аналогии с Ираном. Несмотря на то, что эта страна находится под международными санкциями с 1979 года, там можно без проблем купить продукты, бытовую химию, одежду и косметику иностранного производства. Обходные пути им помогли наладить соседние страны — Турция, ОАЭ, Пакистан.
Потенциально, параллельный импорт в Россию в 2023 году может заменить до 30−40% традиционного. Остальное частично будет перекрываться аналогами из Китая и Турции, а также через импортозамещение товарами собственного производства. Вероятно, что до 20−25% прежних поставок останется в дефиците. Поэтому, несмотря на осторожные заявления официальных лиц, потребности российского рынка очевидны, а значит и параллельный импорт останется с нами надолго.
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За последний год в отношении Беларуси и России западные страны ввели множество санкций, а с рынков обеих стран ушло немало брендов. Однако потребность в товарах,...
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