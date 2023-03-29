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Около 500 изобретателей Союзного государства поделились своими разработками в Минске
29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
В Минске встретились молодые ученые Беларуси и России. Около пятисот изобретателей Союзного государства делятся идеями и вместе думают, как реализовывать свои проекты. О совместных научных разработках рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
В таком кругосветном путешествии сейчас находится белорусский спутник. Следит за погодой, мониторит пожары, делает карты местности. Но скоро на орбиту выйдет новая модель и снимки станут четче в несколько раз. Белорусскую камеру поставят на российскую платформу – ученые двух стран работают вместе.
А молодой ученый Михаил Ковалько трудится над более «приземленной» разработкой – в печах при температуре в 1600 градусов плавит сверхпрочный чугун. Какие элементы добавляет, держит в секрете. Составу нет аналогов, детали из такого металла уже стоят в белорусской и российской тяжелой технике.
Почти все разработки союзных ученых сейчас направлены на импортозамещение. Елена Симоненко из России на конгрессе представила рецепт антиаллергенного детского питания. Главный ингредиент для него раньше закупали за рубежом.
Свои научные разработки и идеи молодые ученые обсуждают на семи тематических площадках. От искусственного интеллекта до биотехнологий или сельского хозяйства. Решение организовать такую встречу приняли лидеры Беларуси и России. Ее приурочили ко дню единения двух народов.
Молодым ученым направил приветствие президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что открытия исследователей
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Решение организовать такую встречу приняли лидеры Беларуси и России.
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