Около 500 изобретателей Союзного государства поделились своими разработками в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске встретились молодые ученые Беларуси и России. Около пятисот изобретателей Союзного государства делятся идеями и вместе думают, как реализовывать свои проекты. О совместных научных разработках рассказала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Подлетает к Антарктиде, дальше, пройдя Антарктиду, он выходит на освещенную сторону и пройдет по Атлантике чуть западнее Африки», – рассказывает начальник центра эксплуатации белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли Василий Сивуха.

В таком кругосветном путешествии сейчас находится белорусский спутник. Следит за погодой, мониторит пожары, делает карты местности. Но скоро на орбиту выйдет новая модель и снимки станут четче в несколько раз. Белорусскую камеру поставят на российскую платформу – ученые двух стран работают вместе.

«Сейчас идет разработка конструкторской документации, далее начнется изготовление, испытания и запуск. Основное отличие нового аппарата в том, что в существующем разрешение – два метра, там будет 0,35 метра. То есть линейное разрешение в шесть раз лучше, а детализирование снимков – в 30 раз лучше», – пояснил Василий Сивуха.

А молодой ученый Михаил Ковалько трудится над более «приземленной» разработкой – в печах при температуре в 1600 градусов плавит сверхпрочный чугун. Какие элементы добавляет, держит в секрете. Составу нет аналогов, детали из такого металла уже стоят в белорусской и российской тяжелой технике.

«Мы внедрили в производство вот такие изделия, которые называются «лопатки дробометного барабана». Данное изделие из разработанного мной чугуна позволяет повышать стойкость чугунных изделий, снижать их себестоимость», – отметил научный сотрудник Физико-технического института Национальной Академии наук Беларуси Михаил Ковалько.

Почти все разработки союзных ученых сейчас направлены на импортозамещение. Елена Симоненко из России на конгрессе представила рецепт антиаллергенного детского питания. Главный ингредиент для него раньше закупали за рубежом.

«Сегодня в России и на территории СНГ никто не производит продукцию с пониженной аллергенностью, прежде всего из-за отсутствия гидролизатов. Совместно в прошлом году мы отработали технологию производства отечественных ферментов, отработали технологию получения гидролизата», – сообщила начальник отдела НИИ детского питания филиала «Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи» Елена Симоненко.

Свои научные разработки и идеи молодые ученые обсуждают на семи тематических площадках. От искусственного интеллекта до биотехнологий или сельского хозяйства. Решение организовать такую встречу приняли лидеры Беларуси и России. Ее приурочили ко дню единения двух народов.