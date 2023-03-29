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Путин: Отношения России и Беларуси носят подлинно союзнический характер

29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения между Россией и Республикой Беларусь носят особый, подлинно союзнический характер, их значимой составляющей по традиции является сотрудничество в научно-технологической сфере, заявил президент России Владимир Путин.

В среду российский лидер направил приветствие Конгрессу молодых ученых России и Беларуси. Текст документа зачитал посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.

«Символично, что этот форум проходит накануне Дня единения народов России и Беларуси, нашего общего праздника, олицетворяющего многовековые узы братской дружбы россиян и белорусов и объединяющий их духовные ценности», – отметил Путин.

По его словам, российско-белорусские отношения носят подлинно союзнический характер. Сотрудничество Минска и Москвы в научно-технологической сфере – их значимая часть.

Путин напомнил, что за последние годы в данной области удалось многое сделать. Так, эффективно работают смешанные научные коллективы, разрабатываются совместные исследовательские проекты, осуществляется обмен профессиональным опытом.

Президент России отметил важность привлечения молодых ученых к партнерскому взаимодействию РФ и Республики Беларусь, так как именно молодым специалистам предстоит определить будущее отечественной науки на десятилетия вперед.

«Уверен, что ваше общение будет конструктивным, а выработанные по итогам конгресса предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов России и Белоруссии, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета Союзного государства», – говорится в приветствии.

День единения народов отмечается 2 апреля. В этот день 26 лет назад был подписан договор о Союзе России и Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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В среду российский лидер направил приветствие Конгрессу молодых ученых России и Беларуси. Текст зачитал посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.
 
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