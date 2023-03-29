Путин: Отношения России и Беларуси носят подлинно союзнический характер

Президент России отметил важность привлечения молодых ученых к партнерскому взаимодействию РФ и Республики Беларусь, так как именно молодым специалистам предстоит определить будущее отечественной науки на десятилетия вперед.

«Уверен, что ваше общение будет конструктивным, а выработанные по итогам конгресса предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов России и Белоруссии, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета Союзного государства», – говорится в приветствии.