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Путин: Отношения России и Беларуси носят подлинно союзнический характер
29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отношения между Россией и Республикой Беларусь носят особый, подлинно союзнический характер, их значимой составляющей по традиции является сотрудничество в научно-технологической сфере, заявил президент России Владимир Путин.
В среду российский лидер направил приветствие Конгрессу молодых ученых России и Беларуси. Текст документа зачитал посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.
По его словам, российско-белорусские отношения носят подлинно союзнический характер. Сотрудничество Минска и Москвы в научно-технологической сфере – их значимая часть.
Путин напомнил, что за последние годы в данной области удалось многое сделать. Так, эффективно работают смешанные научные коллективы, разрабатываются совместные исследовательские проекты, осуществляется обмен профессиональным опытом.
Президент России отметил важность привлечения молодых ученых к партнерскому взаимодействию РФ и Республики Беларусь, так как именно молодым специалистам предстоит определить будущее отечественной науки на десятилетия вперед.
«Уверен, что ваше общение будет конструктивным, а выработанные по итогам конгресса предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов России и Белоруссии, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета Союзного государства», – говорится в приветствии.
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В среду российский лидер направил приветствие Конгрессу молодых ученых России и Беларуси. Текст зачитал посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.
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