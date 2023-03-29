Новый полигон для испытаний стройматериалов открыли в Беларуси

Сертификат – гарант безопасности. Без него конструкции не возьмут на стройку. Испытания на огнестойкость здесь проходят все материалы – от бетонного пола до стеклянных дверей. Или, например, кабелей.

«В этой ситуации происходит имитация пожара. С одной стороны будет находиться пожар, с другой – кабель. Чтобы обезопасить помещение, в котором пожара не происходит, мы должны провести испытания по определенному стандарту», – рассказал техник полигонных испытаний Антон Островский.

Полигон – как огромная лаборатория. В новом здании теперь есть одна из самых больших горизонтальных печей в СНГ. Сюда можно целиком поместить крышу и томить ее как на сковородке.

Самые жесткие требования по огнестойкости к стройматериалам промышленных предприятий. Серьезно оценивают и конструкции для школ и детских садов.

«Если, например, взять двери противопожарные, их бывает три типа: 60 минут, 30 минут и 15 минут. И в зависимости от функционального назначения здания эти двери устанавливаются», – пояснил начальник испытательного полигона МЧС Беларуси Юрий Ивлев.