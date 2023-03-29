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Новый полигон для испытаний стройматериалов открыли в Беларуси

29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый полигон для испытаний стройматериалов открыли в Беларуси
 Фото: МТРК «МИР»

Новый полигон для испытаний строительных конструкций открыли в Беларуси. Спасатели проверяют материалы на огнестойкость в самой большой в Содружестве печи. Как проходят испытания, увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В систему вентиляции из печи поступает воздух температурой до 600 градусов. А снаружи система не должна нагреться выше 200. Печь имитирует реальные условия. Например, пожар в торговом центре. Воздуховод должен не только вытянуть из помещения жар, но и остаться целым.

Микропластик в детском организме

С какими продуктами и вещами он попадает?
«Воздуховод вертикальной противодымной вентиляции на практике применяется практически везде: будь это административные здания, будь производственные, промышленные здания – повсеместно. Не может организация получить сертификат, соответственно, она не может реализовывать эту продукцию», – отметил главный специалист полигонных испытаний и исследований Давид Сардалишвили.

Сертификат – гарант безопасности. Без него конструкции не возьмут на стройку. Испытания на огнестойкость здесь проходят все материалы – от бетонного пола до стеклянных дверей. Или, например, кабелей.

«В этой ситуации происходит имитация пожара. С одной стороны будет находиться пожар, с другой – кабель. Чтобы обезопасить помещение, в котором пожара не происходит, мы должны провести испытания по определенному стандарту», – рассказал техник полигонных испытаний Антон Островский.

Полигон – как огромная лаборатория. В новом здании теперь есть одна из самых больших горизонтальных печей в СНГ. Сюда можно целиком поместить крышу и томить ее как на сковородке.

Самые жесткие требования по огнестойкости к стройматериалам промышленных предприятий. Серьезно оценивают и конструкции для школ и детских садов.

«Если, например, взять двери противопожарные, их бывает три типа: 60 минут, 30 минут и 15 минут. И в зависимости от функционального назначения здания эти двери устанавливаются», – пояснил начальник испытательного полигона МЧС Беларуси Юрий Ивлев.

Проверку здесь проходят материалы не только белорусских производителей. Полигон аккредитован в ЕАЭС.



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Спасатели проверяют материалы на огнестойкость в самой большой в Содружестве печи.
 
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