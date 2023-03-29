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Новый полигон для испытаний стройматериалов открыли в Беларуси
29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый полигон для испытаний строительных конструкций открыли в Беларуси. Спасатели проверяют материалы на огнестойкость в самой большой в Содружестве печи. Как проходят испытания, увидела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В систему вентиляции из печи поступает воздух температурой до 600 градусов. А снаружи система не должна нагреться выше 200. Печь имитирует реальные условия. Например, пожар в торговом центре. Воздуховод должен не только вытянуть из помещения жар, но и остаться целым.
Сертификат – гарант безопасности. Без него конструкции не возьмут на стройку. Испытания на огнестойкость здесь проходят все материалы – от бетонного пола до стеклянных дверей. Или, например, кабелей.
Полигон – как огромная лаборатория. В новом здании теперь есть одна из самых больших горизонтальных печей в СНГ. Сюда можно целиком поместить крышу и томить ее как на сковородке.
Самые жесткие требования по огнестойкости к стройматериалам промышленных предприятий. Серьезно оценивают и конструкции для школ и детских садов.
Проверку здесь проходят материалы не только белорусских производителей.
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Спасатели проверяют материалы на огнестойкость в самой большой в Содружестве печи.
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