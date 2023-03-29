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Беларусь и Россия будут сотрудничать в области станкостроения

29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия будут сотрудничать в области станкостроения
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские станки для белорусских автозаводов – новые направления в промышленной кооперации двух стран нашли в Минске. В белорусскую столицу приехала делегация Свердловской области, передает «МИР 24».

Раньше обрабатывающие станки Беларусь и Россия покупали за границей: в Европе и Японии. Сегодня уральский регион предлагает заместить импорт. Над кооперацией планируют работать на форуме «Иннопром». Международная промышленная выставка пройдет летом в Екатеринбурге. Минск – стратегический партнер.

«Сегодня есть вопросы, которые по станкостроению нужно совместно решать, по оснастке, по рабочему инструменту. Тот же Минский тракторный завод, там применяются станки именно импортного производства. Сегодня потребность есть в запчастях», – отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Импортозамещающие проекты будут расширять. Свердловская область заинтересована в белорусских полиэфирных нитях, троллейбусах, газовом оборудовании. Вместе с «БелАЗом» уральские партнеры уже разрабатывают предприятие по выпуску гидравлического оборудования.

За прошлый год товарооборот между Беларусью и Свердловской областью вырос в полтора раза.



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Теги: Минск
 
 
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В Минск приехала делегация Свердловской области. Уральский регион предлагает свои станки для белорусских автозаводов.
 
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