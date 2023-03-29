Мезенцев: Ряд совместных разработок белорусских и российских ученых профинансируют из бюджета Союзного государства

«За последние годы нами выполнено совместно с Россией более 50-ти программ, только Академия наук выполнила более 20-ти программ со своими российскими коллегами. И мы смогли в этой связи очень сильно продвинуться в области и фундаментальной науки, и прикладной, и приборной базы, и разработок. Надо выстраивать единые системы и в науке, и в энергетике, и в промышленности», – сказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

В Минске встретились около 500 молодых ученых из Беларуси и России. Общие разработки они обсуждают на семи тематических площадках. От гуманитарных наук до сельского хозяйства и технологических инноваций в промышленности. Решение о проведении такого конгресса приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин. Его приурочили ко Дню единения народов двух стран.