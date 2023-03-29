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Мезенцев: Ряд совместных разработок белорусских и российских ученых профинансируют из бюджета Союзного государства

29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мезенцев: Ряд совместных разработок белорусских и российских ученых профинансируют из бюджета Союзного государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некоторые совместные разработки белорусских и российских исследователей получат финансирование из бюджета Союзного государства. Об этом заявил госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев на конгрессе молодых ученых Беларуси и России в Минске, передает «МИР 24».

Белорусы сейчас работают над созданием собственного исследовательского ядерного реактора. Опытом делятся российские ученые. Вместе страны планируют запустить на орбиту группу спутников. Готовятся и к пилотируемым полетам за пределы Земли на российских базах обучаются белорусские космонавты. Страны создают единое научное пространство в разных отраслях.

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«У нас увеличено число проектов, и в том числе проект поддержки терапевтической противотуберкулезной вакцины, которую будут разрабатывать ученые Беларуси и России, будет поддержан из Союзного бюджета. Молодые ученые вместе сверяют те планы и высекают те идеи, которые мы можем вместе, белорусы и россияне, разрабатывать ради реальных секторов экономики, ради экономической интеграции», – заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«За последние годы нами выполнено совместно с Россией более 50-ти программ, только Академия наук выполнила более 20-ти программ со своими российскими коллегами. И мы смогли в этой связи очень сильно продвинуться в области и фундаментальной науки, и прикладной, и приборной базы, и разработок. Надо выстраивать единые системы и в науке, и в энергетике, и в промышленности», – сказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

В Минске встретились около 500 молодых ученых из Беларуси и России. Общие разработки они обсуждают на семи тематических площадках. От гуманитарных наук до сельского хозяйства и технологических инноваций в промышленности. Решение о проведении такого конгресса приняли Александр Лукашенко и Владимир Путин. Его приурочили ко Дню единения народов двух стран.

Сегодня в Минске откроет свои двери филиал Курчатовского института. Там исследователи из двух стран будут вместе проводить генетические, микроэлектронные исследования.



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Теги: Минск
 
 
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Соответствующее заявление сделал госсекретарь объединения Дмитрий Мезенцев на конгрессе молодых ученых Беларуси и России в Минске.
 
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