Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Сколько стоит мобильная связь в этих странах?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Сколько сейчас стоит мобильная связь в этих странах, узнали корреспонденты «МИР 24».

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Казахстан

Отмену роуминга с соседними странами сотовые операторы Казахстана пока не прокомментировали. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 26 миллионов абонентов. Большую часть сотовых услуг им оказывают три крупных оператора. В России, Узбекистане и Кыргызстане минута разговора для казахстанцев стоит до трех с половиной рублей. Цена зависит и от оператора, и от тарифного плана.



Кыргызстан



Кыргызстанцы пользуются услугами трех сотовых операторов. Две компании из них —частные. В среднем, у каждого по 3 миллиона абонентов. При этом население страны в прошлом году превысило 7 миллионов человек. Тарифы сотовой связи зависят от оператора. У одного из них они в числе самых низких в регионе. Но, если абонент окажется в России, то он должен будет платить за роуминг. Для входящих звонков минута стоит от 34 сомов (около 30 рублей). Исходящие обойдутся в 39 рублей за минуту. У некоторых операторов существует опция «выгодный роуминг» за 199 сомов (175 рублей) в сутки. За эти деньги абонент получит 30 минут на любые звонки и гигабайт интернета.

Армения



В Армении работают три оператора мобильной связи. Два из них – российские. Стоимость звонков в Россию во многом зависит от изначального тарифа. В среднем дополнительную опцию можно подключить примерно за 145 рублей в сутки. Это цена за 45 минут на входящие и исходящие. Без подключения услуги «роуминг» стоимость минуты разговора между странами будет 99 рублей. Выгодней купить местную сим-карту российских мобильных сетей. Это обойдется примерно в 400 рублей вместе с пакетом услуг. Будет возможность совершать звонки как в Армению, так и в Россию.

Беларусь

Тема отмены роуминга между Беларусью и Россией поднимается уже давно. Прогнозировали это несколько раз. Однако договоренностей все еще не достигли. По словам политиков, проблема в операторах связи. Эти компании частные. У каждой свои бизнес-интересы. Поэтому процесс отмены наценок на звонки между странами затягивается. Совместно с операторами министерства России и Беларуси сейчас разрабатывают новую дорожную карту. Пока наценок в роуминге на входящие звонки нет лишь у некоторых операторов. Это значит, что белорусские абоненты в России принимают вызов из дома бесплатно. Такие же условия и для россиян в Беларуси: входящие звонки по тарифу «ноль».