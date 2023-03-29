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Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Сколько стоит мобильная связь в этих странах?
29.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Сколько сейчас стоит мобильная связь в этих странах, узнали корреспонденты «МИР 24».
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Отмену роуминга с соседними странами сотовые операторы Казахстана пока не прокомментировали. На сегодняшний день в республике зарегистрировано около 26 миллионов абонентов. Большую часть сотовых услуг им оказывают три крупных оператора. В России, Узбекистане и Кыргызстане минута разговора для казахстанцев стоит до трех с половиной рублей. Цена зависит и от оператора, и от тарифного плана.
Армения
Беларусь
Тема отмены роуминга между Беларусью и Россией поднимается уже давно. Прогнозировали это несколько раз. Однако договоренностей все еще не достигли. По словам политиков, проблема в операторах связи. Эти компании частные. У каждой свои бизнес-интересы. Поэтому процесс отмены наценок на звонки между странами затягивается. Совместно с операторами министерства России и Беларуси сейчас разрабатывают новую дорожную карту. Пока наценок в роуминге на входящие звонки нет лишь у некоторых операторов. Это значит, что белорусские абоненты в России принимают вызов из дома бесплатно. Такие же условия и для россиян в Беларуси: входящие звонки по тарифу «ноль».
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Россия к 2025 году отменит роуминг с Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Сколько стоит мобильная связь в этих странах?
Информацию о сотовых тарифах узнали корреспонденты «МИР 24».
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