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Погода в СНГ: опасность схода лавин сохраняется в Грузии и Казахстане

30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: опасность схода лавин сохраняется в Грузии и Казахстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Грузии из-за высокой опасности схода лавин закрыт участок дороги Гудаури-Коби. Она ведет к границе с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Небо нахмурилось, март в Казахстане сменил настроение. На севере и в центре страны похолодало, в других областях идет дождь, гремят грозы. В Алматы снег остался только в горах и представляет опасность. Местами неустойчивый покров, влажный и тяжелый, достигает полутора метров в высоту. Чтобы защитить отдыхающих, на территории курорта Шымбулак спустили несколько лавин. Общий объем сброшенного снега – почти 6 тысяч кубометров.

Армения

В столице Армении температура вернулась в климатическую норму. Плюс 15 сегодня в Ереване. Регионам достались осадки и грозы. Местные аграрии пытаются защитить фруктовые деревья, которые уже зацвели. Ведь температура воздуха и дальше будет снижаться, а в конце недели в страну придут заморозки.

Беларусь

Март под финал показал белорусам свой капризный характер. Минск в холоде, температура ушла в минус. На дорогах скользко. Из-за гололедицы действует оранжевый уровень опасности. В западных областях теплее. В Бресте – до плюс десяти.

А на востоке страны паводки. В Черикове перекрыли проезд по понтонному мосту через реку Сож. Талыми водами подтопило подъездную дорогу к переправе. В некоторых местах глубина подтопления около полуметра, и уровень воды продолжает стремительно подниматься. Такого в Могилевской области не было десять лет, сообщили спасатели.

Таджикистан

Столице Таджикистана сегодня достались осадки. С утра идет дождь, при этом в городе по-летнему тепло – плюс 22. Ненастно и в регионах республики. Весенние дожди хорошо скажутся на урожае, уверены земледельцы. В стране стартовал массовый сев хлопка. Аграрии рассчитывают собрать более 400 тысяч тонн сырца.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Капризы марта ощущают все страны Содружества и Грузия. В столице Армении температура вернулась в климатическую норму, в Беларуси холодно, а в Таджикистане дождь.
 
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