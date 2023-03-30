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Погода в СНГ: опасность схода лавин сохраняется в Грузии и Казахстане
30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Грузии из-за высокой опасности схода лавин закрыт участок дороги Гудаури-Коби. Она ведет к границе с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
В столице Армении температура вернулась в климатическую норму. Плюс 15 сегодня в Ереване. Регионам достались осадки и грозы. Местные аграрии пытаются защитить фруктовые деревья, которые уже зацвели. Ведь температура воздуха и дальше будет снижаться, а в конце недели в страну придут заморозки.
Беларусь
Март под финал показал белорусам свой капризный характер. Минск в холоде, температура ушла в минус. На дорогах скользко. Из-за гололедицы действует оранжевый уровень опасности. В западных областях теплее. В Бресте – до плюс десяти.
А на востоке страны паводки. В Черикове перекрыли проезд по понтонному мосту через реку Сож. Талыми водами подтопило подъездную дорогу к переправе. В некоторых местах глубина подтопления около полуметра, и уровень воды продолжает стремительно подниматься. Такого в Могилевской области не было десять лет, сообщили спасатели.
Таджикистан
Столице Таджикистана сегодня достались осадки. С утра идет дождь, при этом в городе по-летнему тепло – плюс 22. Ненастно и в регионах республики. Весенние дожди хорошо скажутся на урожае, уверены земледельцы. В стране стартовал массовый сев хлопка. Аграрии рассчитывают собрать более 400 тысяч тонн сырца.
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Капризы марта ощущают все страны Содружества и Грузия. В столице Армении температура вернулась в климатическую норму, в Беларуси холодно, а в Таджикистане дождь.
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