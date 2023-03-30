Погода в СНГ: опасность схода лавин сохраняется в Грузии и Казахстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Грузии из-за высокой опасности схода лавин закрыт участок дороги Гудаури-Коби. Она ведет к границе с Россией, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии. О том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».



Казахстан



Небо нахмурилось, март в Казахстане сменил настроение. На севере и в центре страны похолодало, в других областях идет дождь, гремят грозы. В Алматы снег остался только в горах и представляет опасность. Местами неустойчивый покров, влажный и тяжелый, достигает полутора метров в высоту. Чтобы защитить отдыхающих, на территории курорта Шымбулак спустили несколько лавин. Общий объем сброшенного снега – почти 6 тысяч кубометров.