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Создание союзного медиахолдинга обсудили в Минске

30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание союзного медиахолдинга обсудили в МинскеМинске" height="447" width="670">
Фото: МТРК «МИР»

Россия и Беларусь ускорят работу над созданием новой медиаструктуры. Реализацию проекта обсудили парламентарии в Минске на заседании профильной комиссии, передает «МИР 24».

«Уже нужно готовить документы предполагаемого холдинга. Я думаю, все понимают значимость информационной составляющей. Тем более принята концепция информационной безопасности Союзного государства», – сказал председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Геннадий Давыдько.

Министерство информации Беларуси отправило свои предложения. Российские коллеги их изучают. Парламентарии отметили, что нужно учитывать и финансовый аспект: скоро начнется работа над бюджетом 2024 года.

Сейчас в Беларуси проходит большой пресс-тур для российских СМИ. Журналисты посещают предприятия и знакомятся с работой Союзных программ в медицине, промышленности и культуре.



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Теги: Минск
 
 
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Министерство информации Беларуси отправило свои предложения. Российские коллеги их изучают.
 
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