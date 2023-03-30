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Создание союзного медиахолдинга обсудили в Минске
30.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="447" width="670">
Россия и Беларусь ускорят работу над созданием новой медиаструктуры. Реализацию проекта обсудили парламентарии в Минске на заседании профильной комиссии, передает «МИР 24».
Министерство информации Беларуси отправило свои предложения. Российские коллеги их изучают. Парламентарии отметили, что нужно учитывать и финансовый аспект: скоро начнется работа над бюджетом 2024 года.
Сейчас в Беларуси проходит большой пресс-тур для российских СМИ. Журналисты посещают предприятия и знакомятся с работой
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Министерство информации Беларуси отправило свои предложения. Российские коллеги их изучают.
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