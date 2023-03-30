Создание союзного медиахолдинга обсудили в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь ускорят работу над созданием новой медиаструктуры. Реализацию проекта обсудили парламентарии в Минске на заседании профильной комиссии, передает «МИР 24».



«Уже нужно готовить документы предполагаемого холдинга. Я думаю, все понимают значимость информационной составляющей. Тем более принята концепция информационной безопасности Союзного государства», – сказал председатель комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России Геннадий Давыдько.

Министерство информации Беларуси отправило свои предложения. Российские коллеги их изучают. Парламентарии отметили, что нужно учитывать и финансовый аспект: скоро начнется работа над бюджетом 2024 года.