Утвержден безвизовый порядок въезда для гостей «Славянского базара в Витебске»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проведение Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» с 13 по 16 июля 2023 года, а также безвизовый порядок въезда для его участников и гостей из 73 государств, сообщает пресс-служба главы республики. Президент подписал соответствующее распоряжение.

«Основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля 2023 года. В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств», – указано в сообщении.

Для зарубежных граждан пропуском для безвизового пересечения госграницы

будет оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре либо в концертном зале «Витебск».