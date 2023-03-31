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Утвержден безвизовый порядок въезда для гостей «Славянского базара в Витебске»
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил проведение Международного фестиваля искусств
«Основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля 2023 года. В целях расширения зрительской аудитории распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств», – указано в сообщении.
Для зарубежных граждан пропуском для безвизового пересечения госграницы
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Президент Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.
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