Крупную партию комбайнов из Беларуси получит Россия ко Дню единения народов двух стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский «Гомсельмаш» готовит к отправке в Россию крупную партию сельхозтехники. Поставку приурочили ко Дню единения народов двух стран. Его отметят в воскресенье. Комбайны высокотехнологичные и полностью сделаны из отечественных и российских компонентов. Как их собирают, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Более 500 лошадиных сил под капотом. В кабинах кондиционер, отопление, холодильник. На «Гомсельмаше» комбайны собирают и укомплектовывают всем необходимым. А в руки Ирины Гракун они попадают в последнюю очередь. Шутит: красоту наводить не зря доверили женщине.

«Естественно, детали при установке, при обкатке царапаются. Надо все это покрасить и привести в товарный вид. Изначально же детали у нас проходят всякие обработки, которые защищают от ржавчины, коррозии, продлевает жизнь металлу», – рассказала маляр сборочно-сдаточного цеха Ирина Гракун.