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Крупную партию комбайнов из Беларуси получит Россия ко Дню единения народов двух стран
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский
Более 500 лошадиных сил под капотом. В кабинах кондиционер, отопление, холодильник. На «Гомсельмаше» комбайны собирают и укомплектовывают всем необходимым. А в руки Ирины Гракун они попадают в последнюю очередь. Шутит: красоту наводить не зря доверили женщине.
«Естественно, детали при установке, при обкатке царапаются. Надо все это покрасить и привести в товарный вид. Изначально же детали у нас проходят всякие обработки, которые защищают от ржавчины, коррозии, продлевает жизнь металлу», – рассказала маляр сборочно-сдаточного цеха Ирина Гракун.
«Постоянно модернизируется серийная техника, которая находится в нашей производственной линейке, и разрабатывается новая техника. У нас сейчас в этом сезоне выйдет ряд новинок. Это и новая косилка, и новый зерноуборочный комбайн. В нашем регионе он будет испытываться», – сказал директор департамента обеспечения производства Игорь Панкратов.
Эти комбайны каждый год становятся рекордсменами жатвы. Один может намолотить тысячи тонн зерна. Поэтому на «Гомсельмаше» их ласково называют «кормильцами». Спрос на такую производительную технику есть и за рубежом. А вот эта партия как раз отправляется в Барнаул, Казань и Самару. Ко Дню единения народов Беларуси и России технику украсили праздничной символикой.
Склады этого завода практически всегда пустуют. Сразу с конвейеров технику грузят на поезда. Производят здесь не только зерноуборочные, но и кормоуборочные и самоходные комбайны – в год более двух с половиной тысяч машин.
Накануне в Краснодарском крае заработала первая белорусско-российская площадка по сборке комбайнов и жаток. Теперь техника «Гомсельмаша» будет быстрее оказываться на полях партнеров.
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Комбайны высокотехнологичные и полностью сделаны из белорусских и российских компонентов.
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