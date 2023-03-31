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Крупную партию комбайнов из Беларуси получит Россия ко Дню единения народов двух стран

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупную партию комбайнов из Беларуси получит Россия ко Дню единения народов двух стран
 Фото: МТРК «МИР»

Белорусский «Гомсельмаш» готовит к отправке в Россию крупную партию сельхозтехники. Поставку приурочили ко Дню единения народов двух стран. Его отметят в воскресенье. Комбайны высокотехнологичные и полностью сделаны из отечественных и российских компонентов. Как их собирают, увидела корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Более 500 лошадиных сил под капотом. В кабинах кондиционер, отопление, холодильник. На «Гомсельмаше» комбайны собирают и укомплектовывают всем необходимым. А в руки Ирины Гракун они попадают в последнюю очередь. Шутит: красоту наводить не зря доверили женщине.

«Естественно, детали при установке, при обкатке царапаются. Надо все это покрасить и привести в товарный вид. Изначально же детали у нас проходят всякие обработки, которые защищают от ржавчины, коррозии, продлевает жизнь металлу», – рассказала маляр сборочно-сдаточного цеха Ирина Гракун.

Эта техника практически полностью состоит из отечественных деталей. Часть закупают в России. Например, колесные диски – из Барнаула, бортовые системы – из Екатеринбурга, двигатели – из Ярославля. Использовать европейские комплектующие больше необходимости нет. В день с этих линий сходят 12 комбайнов. И это не предел.

«Постоянно модернизируется серийная техника, которая находится в нашей производственной линейке, и разрабатывается новая техника. У нас сейчас в этом сезоне выйдет ряд новинок. Это и новая косилка, и новый зерноуборочный комбайн. В нашем регионе он будет испытываться», – сказал директор департамента обеспечения производства Игорь Панкратов.

Эти комбайны каждый год становятся рекордсменами жатвы. Один может намолотить тысячи тонн зерна. Поэтому на «Гомсельмаше» их ласково называют «кормильцами». Спрос на такую производительную технику есть и за рубежом. А вот эта партия как раз отправляется в Барнаул, Казань и Самару. Ко Дню единения народов Беларуси и России технику украсили праздничной символикой.

«Продукция наша присутствует более чем в 40 регионах Российской Федерации, 70% продукции отправляется на экспорт. Мы постоянно должны корректировать, вносим изменения с учетом тех моментов, которые существуют вне. Так, в прошлом году переориентировали полностью работу с европейского рынка на другие страны, хорошо получается в Африке. Традиционно рост продаж показывают рынки стран СНГ», – рассказал заместитель директора по реализации и развитию, директор центра продаж и сервиса Дмитрий Афанасьев.

Склады этого завода практически всегда пустуют. Сразу с конвейеров технику грузят на поезда. Производят здесь не только зерноуборочные, но и кормоуборочные и самоходные комбайны – в год более двух с половиной тысяч машин.

Накануне в Краснодарском крае заработала первая белорусско-российская площадка по сборке комбайнов и жаток. Теперь техника «Гомсельмаша» будет быстрее оказываться на полях партнеров.



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Комбайны высокотехнологичные и полностью сделаны из белорусских и российских компонентов.
 
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