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Послание Александра Лукашенко народу и Нацсобранию: о чем будет говорить белорусский лидер?
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Темы послания никогда не раскрывают заранее, это всегда интрига. Президент готовит речь сам. При этом анализирует сотни документов – это и экономическая статистика, и предыдущие поручения в разных сферах (как они выполняются), и отчеты министерств, и информация по международной обстановке.
Если обобщить рабочие поездки Александра Лукашенко и совещания на высшем уровне, то актуальных тем в этом году предостаточно. Это и отношения с Западом. Беларусь испытывает давление не первый год, но в этом ограничения ужесточили. Поэтому в центре внимания, конечно, экономика. Ранее президент заявлял: она не рухнула. Беларусь противостоит санкциям вместе с Россией. И тема союзного строительства также одна из основных. Часто белорусский лидер посещал промышленные и сельхозпредприятия. Лично контролировал, как продвигается работа над импортозамещением и обеспечением продовольственной безопасности.
В предыдущих своих посланиях президент всегда затрагивал темы социальной политики. Это и поддержка многодетных, и работа с молодежью. А этот год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Так что тема непременно прозвучит.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Это событие традиционное, проходит каждый год и к...
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