Послание Александра Лукашенко народу и Нацсобранию: о чем будет говорить белорусский лидер?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию . Это событие традиционное, проходит каждый год и к нему у людей особый интерес. Во Дворце Республики работает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Темы послания никогда не раскрывают заранее, это всегда интрига. Президент готовит речь сам. При этом анализирует сотни документов – это и экономическая статистика, и предыдущие поручения в разных сферах (как они выполняются), и отчеты министерств, и информация по международной обстановке.

Если обобщить рабочие поездки Александра Лукашенко и совещания на высшем уровне, то актуальных тем в этом году предостаточно. Это и отношения с Западом. Беларусь испытывает давление не первый год, но в этом ограничения ужесточили. Поэтому в центре внимания, конечно, экономика. Ранее президент заявлял: она не рухнула. Беларусь противостоит санкциям вместе с Россией. И тема союзного строительства также одна из основных. Часто белорусский лидер посещал промышленные и сельхозпредприятия. Лично контролировал, как продвигается работа над импортозамещением и обеспечением продовольственной безопасности.

В предыдущих своих посланиях президент всегда затрагивал темы социальной политики. Это и поддержка многодетных, и работа с молодежью. А этот год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Так что тема непременно прозвучит.



Площадкой для послания раньше был Овальный зал Дома правительства. Но уже в третий раз оно проходит во Дворце Республики. Так что его уже можно считать традиционным местом. А поменяли локацию для того, чтобы пригласить больше людей. Сегодня здесь около двух с половиной тысяч человек. Это депутаты, чиновники, журналисты, активисты, гости из регионов, дипломаты, руководители предприятий. Некоторые подготовили вопросы для президента. Ожидается, что после послания Александр Лукашенко на них ответит. Сейчас места в зале уже заняты.