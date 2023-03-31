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Лукашенко: Русское – не только российское, это и наше
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусское государство является полноправным преемником исторического наследия Древней Руси. Об этом в послании народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Русское – не только российское, это и наше», – подчеркнул он.
Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию проходит во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие более 2 500 человек.
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Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию проходит во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие...
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