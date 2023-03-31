Не социалка, а эффективная маркетинговая кампания. Узнали, как белорусский дубляж помогает видеосервису VOKA развивать бизнес

Источник материала: ProBusiness



Маргарита Захаревич. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

За прошедшие 2 месяца VOKA выпустил несколько культовых фильмов и оригинальный мультсериал в белорусском дубляже. Несмотря на трудоемкий и длительный процесс работы над такими продуктами, видеосервис планирует и дальше развивать проект CINEVOKA и вкладываться в контент на белорусском языке. Поговорили с начальником отдела развития и продвижения медиа-бизнеса Маргаритой Захаревич о том, как белорусский дубляж помогает решать бизнес-задачи видеосервиса.

— Маргарита, расскажите о развитии VOKA? На каком этапе возник проект CINEVOKA?

— В феврале мы отпраздновали важную для нас дату — уже 5 лет мы занимаемся развитием VOKA как самостоятельного видеосервиса. В целом самому проекту этим летом исполнится уже 10 лет. Но именно в 2018 году компания пересмотрела стратегию и решила, как именно он будет развиваться в дальнейшем.

Мы определили 3 ключевых дифференциатора, которые отличают нас от других видеосервисов на рынке: качество обслуживания, контентное портфолио и локальность.

Обслуживание — для нас это не просто возможность позвонить в техподдержку. Это удобство сервисов, забота о комфорте и впечатлениях пользователя, постоянная обратная связь. Нам не все равно. И клиенты это чувствуют, поэтому и остаются с нами.

Мы уделяем большое внимание расширению собственного контентного портфолио. Запустили множество своих шоу, документальных проектов с локальными героями и местными историями, проводили Live-стримы спортивных событий, театральных постановок, концертов — и продолжаем делать это.

Мы сразу выделили в качестве отдельного направления белорусский дубляж. Это такой контент, которого нет больше ни у кого, — а значит, это наше конкурентное преимущество и уникальное предложение.

Затем разовые истории с дубляжом трансформировались в отдельный большой проект, который мы назвали CINEVOKA. Если честно, уже не помню, как возникла идея самого названия. Скорее всего, во время командного мозгового штурма. И CINEVOKA получилось таким ёмким именем: в нем чувствуется белорусская идея, оно созвучно с брендом VOKA.



Маргарита Захаревич. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Непосредственно переводом контента на белорусский язык мы занимаемся уже 5 лет. За это время мы выпустили более 50 фильмов и сериалов в белорусском дубляже. И эта эксклюзивная коллекция постоянно обновляется.

Что касается локальности, то мы подчеркиваем, что VOKA — белорусский проект, и всегда с гордостью говорим об этом. Мы хорошо понимаем, что нужно нашему зрителю, что интересно пользователю. И видим, что растет интерес к локальному контенту, к своим историям и героям, к белорусскому языку. Это полностью совпало с ценностями нашего видеосервиса.

— В марте у видеосервиса VOKA было сразу несколько белорусскоязычных премьер. Расскажите о них? Что вы предложили пользователям?

— Да, в этом году наш проект по дубляжу мирового кино на белорусский язык CINEVOKA уже презентовал несколько новинок. Недавно вышла трилогия «Хоббит» и драма «Человек дождя» , популярный боевик 1980-х «Робокоп» , спортивная драма «Рокки» с Сильвестром Сталлоне, криминальный экшен «Ронин» с Робертом де Ниро, легендарный триллер «Молчание ягнят» с Энтони Хопкинсом. До конца марта зрителей ждёт белорусский дубляж приключенческой фантастики «Звёздные врата».

Также мы выпустили наш первый анимационный сериал в жанре фентези «Марыля. У пошуках дзіўнікаў» . Он создан по мотивам народной сказки «Не сіла, а смеласць», а прототипом фентезийных персонажей стали герои белорусской мифологии. Это очень добрый проект, которым мы особенно гордимся.



Маргарита Захаревич. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Расскажите, как происходит сам процесс создания белорусского дубляжа?

— Есть разница — создавать дубляж или закадровую озвучку.

Дубляж — более сложный проект, поскольку в нем отдельно записывается каждый персонаж. Он должен говорить своим уникальным голосом, попадать в «губы актера», максимально совпадать интонацией. И для дубляжа нужно иметь исключительно высокое качество перевода. Это очень сложная и кропотливая работа.

Закадровая озвучка — чуть проще. Обычно в ней может быть четыре-пять голосов, которые озвучивают всех персонажей. Это все равно очень трудоемкий процесс и действительно сложная работа.

Конечно, для озвучки и дубляжа мы работаем с партнерами. Этим должны заниматься профессиональные актеры.

— Но, насколько я помню, и ваши зрители участвовали в озвучке популярного контента?

— Да, у нас был такой проект. Делали его вместе с «Амедиатекой» — нашим партнером. Мы перевели некоторые сериалы HBO: «Игра престолов» (последний сезон), «Чернобыль». А для сериала «Секс в большом городе» устроили кастинг — использовали его как инфоповод. Было много положительных отзывов. Мы получили более 200 заявок, было из кого выбрать.

— Как вы отбираете фильмы и сериалы для дубляжа?

— Мы стараемся переводить действительно популярные, культовые фильмы, которые интересны сами по себе. Это голливудские блокбастеры и годами признанная классика, а также яркие новинки и сериалы.

Выбираем для дубляжа тот контент, который не только будет пользоваться популярностью, но и создавать настроение. Нам важно, чтобы зрители получали удовольствие от просмотра на белорусском языке, наслаждались тем, как он звучит. Хотим, чтобы становилось интересно детям, которые только учатся говорить по-белорусски. Поэтому контент для перевода должен быть разнообразным, качественным и цепляющим.

— Как вы понимаете, что интерес к белорусскому дубляжу сохраняется? Проводите ли какие-то исследования или опросы для выявления запросов пользователей?

— Во-первых, мы проводим ежеквартальный бренд-мониторинг в формате онлайн-опросов.

Во-вторых, читаем все комментарии под постами в соцсетях и материалах о нашем сервисе. Мы видим, что вызывает у пользователей положительную реакцию и интерес. И каждый раз, когда мы объявляем о новинке в проекте CINEVOKA, начинается резкий рост позитивных комментариев.

Также у нас есть еще отдельный сайт, где мы собираем обратную связь, отвечаем на вопросы. Там мы постоянно спрашиваем аудиторию о том, что они предпочитают смотреть, чего им не хватает. Конечно, пишут не только про CINEVOKA, но проект явно вызывает большой интерес.





— Почему направление белорусского дубляжа важно для развития видеосервиса VOKA?

— Для нас проект CINEVOKA — это возможность быть лидером в контенте. Я говорю не про количество загруженных фильмов или сериалов, а про разнообразие предложений для зрителя. Потому что, фильмов может быть очень много, но если они все плюс-минус одинаковые, то видеосервис будет интересен только узкой категории зрителей. Мы же работаем иначе и стараемся найти интересное для всех.

Для нас собственный контент — это в первую очередь имиджевый инструмент, который используется для продвижения платформы. Нам важно, чтобы о нас узнавали, приходили к нам и подписывались. Но в итоге для любого бизнеса, и нашего проекта в том числе, основная цель — рост выручки. Переведенный на белорусский язык фильм всегда получает широкий охват. Мы измеряем, сколько людей подписываются после анонсов белорусского дубляжа, сколько смотрят такой контент. Для этого у нас проходит анализ еженедельных рейтингов. Мы видим, что каждая премьера на белорусском языке сразу же выходит в топ просматриваемого контента и стимулирует подписки. Это заметно.

— Вы видите, что просмотры белорусскоязычного контента растут в последнее время? Наблюдаете какой-то повышенный интерес?

— Сколько существует проект CINEVOKA, просмотры у него всегда были и остаются на высоком уровне.

Аудитория, которой востребован такой контент, безусловно, расширяется. Чем больше новых переведенных релизов выходит, тем больше просмотров.



Маргарита Захаревич. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Обычно самый высокий рост отмечается в первые две недели после релиза. Потом просмотры снижаются. Но так происходит с любым контентом. Обычно новинки мы выпускаем в четверг или пятницу — перед выходными. Первые выходные приносят самые большие просмотры и подписки.

— Расскажите о планах по развитию CINEVOKA. Как часто можно ожидать обновлений? От чего это будет зависеть?

— Весь этот год мы будем держать в фокусе CINEVOKA. Сейчас в рамках кампании мы выпускаем новый фильм на белорусском каждую неделю. Возможно, далее мы немного снизим темп, но релизов на этот год запланировано еще немало.

Я думаю, что в этом году у нас будет около 10−15 таких дубляжей. Из новых для нас направлений — мультипликация. Мы будем продолжать работать и в этой сфере.

Сейчас мы находимся в процессе выбора, какие именно фильмы и сериалы будем переводить дальше. Я думаю, что это будет что-то из классики голливудского кино. По нашим оценкам, больше всего любят как раз такую классику. Например, «Титаник» — сколько бы ему ни было лет, он всегда в топе.

Ориентируемся в первую очередь на интерес самих зрителей — выбираем наиболее популярный контент. Но также мы ищем такие варианты, чтобы была возможность договориться с партнерами по переводу и озвучке.

И еще все-таки хочется, чтобы каждый выход нового перевода был событием. Мы хотим, чтобы проект сохранял уникальность и эксклюзивность. Поэтому стараемся работать не на количество, а на качество наших предложений. На белорусский язык переводим только лучшее.

Видеосервис VOKA — для жадных до всего интересного. Больше позитивного, яркого и в то же время содержательного, а главное — всего самого интересного в одной подписке! На видеосервисе вы сможете найти контент самых известных и популярных правообладателей — онлайн-кинотеатров, студий (Viju, Amediateka, Premier, Start, more.tv ), более 130 ТВ-каналов, спортивные трансляции от Setanta Sports и собственный эксклюзивный контент платформы.



