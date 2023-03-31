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Не социалка, а эффективная маркетинговая кампания. Узнали, как белорусский дубляж помогает видеосервису VOKA развивать бизнес
31.03.2023 11:25 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
За прошедшие 2 месяца
— Маргарита, расскажите о развитии VOKA? На каком этапе возник проект CINEVOKA?
— В феврале мы отпраздновали важную для нас дату — уже 5 лет мы занимаемся развитием VOKA как самостоятельного видеосервиса. В целом самому проекту этим летом исполнится уже 10 лет. Но именно в 2018 году компания пересмотрела стратегию и решила, как именно он будет развиваться в дальнейшем.
Мы определили 3 ключевых дифференциатора, которые отличают нас от других видеосервисов на рынке: качество обслуживания, контентное портфолио и локальность.
Мы уделяем большое внимание расширению собственного контентного портфолио. Запустили множество своих шоу, документальных проектов с локальными героями и местными историями, проводили Live-стримы спортивных событий, театральных постановок, концертов — и продолжаем делать это.
Мы сразу выделили в качестве отдельного направления белорусский дубляж. Это такой контент, которого нет больше ни у кого, — а значит, это наше конкурентное преимущество и уникальное предложение.
Затем разовые истории с дубляжом трансформировались в отдельный большой проект, который мы назвали CINEVOKA. Если честно, уже не помню, как возникла идея самого названия. Скорее всего, во время командного мозгового штурма. И CINEVOKA получилось таким ёмким именем: в нем чувствуется белорусская идея, оно созвучно с брендом VOKA.
Непосредственно переводом контента на белорусский язык мы занимаемся уже 5 лет. За это время мы выпустили более 50 фильмов и сериалов в белорусском дубляже. И эта эксклюзивная коллекция постоянно обновляется.
Что касается локальности, то мы подчеркиваем, что VOKA — белорусский проект, и всегда с гордостью говорим об этом. Мы хорошо понимаем, что нужно нашему зрителю, что интересно пользователю. И видим, что растет интерес к локальному контенту, к своим историям и героям, к белорусскому языку. Это полностью совпало с ценностями нашего видеосервиса.
— В марте у видеосервиса VOKA было сразу несколько белорусскоязычных премьер. Расскажите о них? Что вы предложили пользователям?
— Да, в этом году наш проект по дубляжу мирового кино на белорусский язык CINEVOKA уже презентовал несколько новинок. Недавно вышла трилогия
Также мы выпустили наш первый анимационный сериал в жанре фентези
— Расскажите, как происходит сам процесс создания белорусского дубляжа?
— Есть разница — создавать дубляж или закадровую озвучку.
Дубляж — более сложный проект, поскольку в нем отдельно записывается каждый персонаж. Он должен говорить своим уникальным голосом, попадать в «губы актера», максимально совпадать интонацией. И для дубляжа нужно иметь исключительно высокое качество перевода. Это очень сложная и кропотливая работа.
Закадровая озвучка — чуть проще. Обычно в ней может быть четыре-пять голосов, которые озвучивают всех персонажей. Это все равно очень трудоемкий процесс и действительно сложная работа.
Конечно, для озвучки и дубляжа мы работаем с партнерами. Этим должны заниматься профессиональные актеры.
— Но, насколько я помню, и ваши зрители участвовали в озвучке популярного контента?
— Да, у нас был такой проект. Делали его вместе с «Амедиатекой» — нашим партнером. Мы перевели некоторые сериалы HBO: «Игра престолов» (последний сезон), «Чернобыль». А для сериала «Секс в большом городе» устроили кастинг — использовали его как инфоповод. Было много положительных отзывов. Мы получили более 200 заявок, было из кого выбрать.
— Как вы отбираете фильмы и сериалы для дубляжа?
— Мы стараемся переводить действительно популярные, культовые фильмы, которые интересны сами по себе. Это голливудские блокбастеры и годами признанная классика, а также яркие новинки и сериалы.
Выбираем для дубляжа тот контент, который не только будет пользоваться популярностью, но и создавать настроение. Нам важно, чтобы зрители получали удовольствие от просмотра на белорусском языке, наслаждались тем, как он звучит. Хотим, чтобы становилось интересно детям, которые только учатся говорить по-белорусски. Поэтому контент для перевода должен быть разнообразным, качественным и цепляющим.
— Как вы понимаете, что интерес к белорусскому дубляжу сохраняется? Проводите ли какие-то исследования или опросы для выявления запросов пользователей?
— Во-первых, мы проводим ежеквартальный бренд-мониторинг в формате онлайн-опросов.
Во-вторых, читаем все комментарии под постами в соцсетях и материалах о нашем сервисе. Мы видим, что вызывает у пользователей положительную реакцию и интерес. И каждый раз, когда мы объявляем о новинке в проекте CINEVOKA, начинается резкий рост позитивных комментариев.
Также у нас есть еще отдельный сайт, где мы собираем обратную связь, отвечаем на вопросы. Там мы постоянно спрашиваем аудиторию о том, что они предпочитают смотреть, чего им не хватает. Конечно, пишут не только про CINEVOKA, но проект явно вызывает большой интерес.
— Почему направление белорусского дубляжа важно для развития видеосервиса VOKA?
— Для нас проект CINEVOKA — это возможность быть лидером в контенте. Я говорю не про количество загруженных фильмов или сериалов, а про разнообразие предложений для зрителя. Потому что, фильмов может быть очень много, но если они все плюс-минус одинаковые, то видеосервис будет интересен только узкой категории зрителей. Мы же работаем иначе и стараемся найти интересное для всех.
Для нас собственный контент — это в первую очередь имиджевый инструмент, который используется для продвижения платформы. Нам важно, чтобы о нас узнавали, приходили к нам и подписывались. Но в итоге для любого бизнеса, и нашего проекта в том числе, основная цель — рост выручки. Переведенный на белорусский язык фильм всегда получает широкий охват. Мы измеряем, сколько людей подписываются после анонсов белорусского дубляжа, сколько смотрят такой контент. Для этого у нас проходит анализ еженедельных рейтингов. Мы видим, что каждая премьера на белорусском языке сразу же выходит в топ просматриваемого контента и стимулирует подписки. Это заметно.
— Вы видите, что просмотры белорусскоязычного контента растут в последнее время? Наблюдаете какой-то повышенный интерес?
— Сколько существует проект CINEVOKA, просмотры у него всегда были и остаются на высоком уровне.
Аудитория, которой востребован такой контент, безусловно, расширяется. Чем больше новых переведенных релизов выходит, тем больше просмотров.
Обычно самый высокий рост отмечается в первые две недели после релиза. Потом просмотры снижаются. Но так происходит с любым контентом. Обычно новинки мы выпускаем в четверг или пятницу — перед выходными. Первые выходные приносят самые большие просмотры и подписки.
— Расскажите о планах по развитию CINEVOKA. Как часто можно ожидать обновлений? От чего это будет зависеть?
— Весь этот год мы будем держать в фокусе CINEVOKA. Сейчас в рамках кампании мы выпускаем новый фильм на белорусском каждую неделю. Возможно, далее мы немного снизим темп, но релизов на этот год запланировано еще немало.
Я думаю, что в этом году у нас будет около 10−15 таких дубляжей. Из новых для нас направлений — мультипликация. Мы будем продолжать работать и в этой сфере.
Ориентируемся в первую очередь на интерес самих зрителей — выбираем наиболее популярный контент. Но также мы ищем такие варианты, чтобы была возможность договориться с партнерами по переводу и озвучке.
И еще все-таки хочется, чтобы каждый выход нового перевода был событием. Мы хотим, чтобы проект сохранял уникальность и эксклюзивность. Поэтому стараемся работать не на количество, а на качество наших предложений. На белорусский язык переводим только лучшее.
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Не социалка, а эффективная маркетинговая кампания. Узнали, как белорусский дубляж помогает видеосервису VOKA развивать бизнес
За прошедшие 2 месяца VOKA выпустил несколько культовых фильмов и оригинальный мультсериал в белорусском дубляже. Несмотря на трудоемкий и длительный процесс...
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