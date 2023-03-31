Послание президента Беларуси Александра Лукашенко народу и Национальному собранию. Прямая трансляция

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР» и «МИР 24» ведут прямую трансляцию послания президента Беларуси Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию. Мероприятие проходит во Дворце Республики в Минске. В нем принимают участие более 2 500 человек.

В числе приглашенных – парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители госорганов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, представители гражданского общества, журналисты.

Глава президентской администрации Игорь Сергеенко назвал послание белорусского лидера «знаковым, фундаментальным» мероприятием. По его словам, президент в своем выступлении определит «ближайшую стратегию развития Беларуси в условиях динамично меняющейся геополитической обстановки».

Александр Лукашенко анонсировал послание в середине февраля на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ. «Мы готовим послание абсолютно откровенно, будет реакция на все вопросы, и немножко вперед мы постараемся заглянуть в рамках этого послания», – заявлял глава государства.