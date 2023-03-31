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Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
БЕЛАЗ на газе. К серийному производству готовят уникальный карьерный самосвал. Это совместный проект Беларуси и России. О союзном импортозамещении – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Эксклюзив к журналистам приехал сам. Новинка БЕЛАЗа – девяностотонник с газовым двигателем – как раз проходит испытания. Заказ на самосвал пришел из России. Мотор изготовили тоже в соседней стране – на калужском заводе. С такой машиной добыча алмазов в дальних карьерах станет проще. Не понадобится подвозить топливо.
«Это обычный двигатель от вертолета. Он у них шел как стандартное изделие. Просто его доработали под газ. И приспособили для эксплуатации на самосвале. До 70% комплектации российского производства», – отметил главный конструктор по карьерной технике предприятия Леонид Трухнов.
В последние несколько лет завод перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих. Стать технологически независимым ему помогла Россия. Заводы-партнеры доработали двигатели, насосы, электрику.
Работают с Россией и частные предприятия. К примеру, это производство автостекол в индустриальном парке под Минском. Здесь могут изготовить любую прозрачную часть машины. А 70% продукции уходит на остекление российского автопрома.
«По Российской Федерации одним из крупнейших является Ростовский комбайновый завод, Петербуржский тракторный завод, «Группа ГАЗ»: это Ликинский автобусный завод, Павловский автобусный завод и Курганский автобусный завод», – перечислил главный технолог предприятия по производству автостекла Александр Чикунский.
День единения народов Беларуси и России страны отметят уже в это воскресенье 2 апреля.
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В последние несколько лет завод БеЛАЗ перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих, в этом ему помогла Россия.
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