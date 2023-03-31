Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

БЕЛАЗ на газе. К серийному производству готовят уникальный карьерный самосвал. Это совместный проект Беларуси и России. О союзном импортозамещении – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Эксклюзив к журналистам приехал сам. Новинка БЕЛАЗа – девяностотонник с газовым двигателем – как раз проходит испытания. Заказ на самосвал пришел из России. Мотор изготовили тоже в соседней стране – на калужском заводе. С такой машиной добыча алмазов в дальних карьерах станет проще. Не понадобится подвозить топливо.

«Это обычный двигатель от вертолета. Он у них шел как стандартное изделие. Просто его доработали под газ. И приспособили для эксплуатации на самосвале. До 70% комплектации российского производства», – отметил главный конструктор по карьерной технике предприятия Леонид Трухнов.

В последние несколько лет завод перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих. Стать технологически независимым ему помогла Россия. Заводы-партнеры доработали двигатели, насосы, электрику.

Какими будут лайт-версии популярных российских машин?

Комментарий автоэксперта