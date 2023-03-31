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Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

БЕЛАЗ на газе. К серийному производству готовят уникальный карьерный самосвал. Это совместный проект Беларуси и России. О союзном импортозамещении – корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Эксклюзив к журналистам приехал сам. Новинка БЕЛАЗа – девяностотонник с газовым двигателем – как раз проходит испытания. Заказ на самосвал пришел из России. Мотор изготовили тоже в соседней стране – на калужском заводе. С такой машиной добыча алмазов в дальних карьерах станет проще. Не понадобится подвозить топливо.

«Это обычный двигатель от вертолета. Он у них шел как стандартное изделие. Просто его доработали под газ. И приспособили для эксплуатации на самосвале. До 70% комплектации российского производства», – отметил главный конструктор по карьерной технике предприятия Леонид Трухнов.

В последние несколько лет завод перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих. Стать технологически независимым ему помогла Россия. Заводы-партнеры доработали двигатели, насосы, электрику.

Какими будут лайт-версии популярных российских машин?

Комментарий автоэксперта
«Мы пошли еще дальше и создали самосвал с гибридной технологией работы, где использовали серийный двигатель российского производителя известного, с которым мы сотрудничаем уже несколько десятилетий. Это Ярославский моторный завод. Там мы применили двигатель малой мощности, который работает вместе с аккумуляторными батареями, обеспечивая полную импортонезависимость», – сказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию и управлению предприятия Алексей Грачев.

Работают с Россией и частные предприятия. К примеру, это производство автостекол в индустриальном парке под Минском. Здесь могут изготовить любую прозрачную часть машины. А 70% продукции уходит на остекление российского автопрома.

«По Российской Федерации одним из крупнейших является Ростовский комбайновый завод, Петербуржский тракторный завод, «Группа ГАЗ»: это Ликинский автобусный завод, Павловский автобусный завод и Курганский автобусный завод», – перечислил главный технолог предприятия по производству автостекла Александр Чикунский.
Фабрика постоянно расширяет сотрудничество с российскими автопредприятиями. В планах производить стекла для поездов.

День единения народов Беларуси и России страны отметят уже в это воскресенье 2 апреля.



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В последние несколько лет завод БеЛАЗ перестал покупать около полутора тысяч импортных комплектующих, в этом ему помогла Россия.
 
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