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Лукашенко: Беларусь отдает приоритет во внешней торговле России и Китаю

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Приоритет во внешней торговле Беларусь отдает стратегическим партнерам и союзникам – России и Китаю. Об этом Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Напомним, что Китай – второй после России торговый партнер страны. В сентябре 2022 года Беларусь и Китай официально стали стратегическими партнерами. Это означает, что страны договорились поддерживать друг друга в политическом и экономическом плане, а также в вопросах безопасности.

Белорусско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы. В первую очередь – промышленность и цифровые технологии. Под Минском работает совместный индустриальный парк «Великий камень».

Для Беларуси Китай является перспективным партнером в развитии внешнеэкономических отношений, включая экспорт белорусских сельскохозяйственных продуктов и технологической продукции в Китай, а также инвестиции со стороны Китая в высокотехнологичный сектор Беларуси и строительство производственных мощностей внутри страны.



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Китай – второй после России торговый партнер страны.
 
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