ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: В Беларуси будет комфортно представителям всех национальностей

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители всех национальностей комфортно живут в Беларуси, и так будет всегда, заявил 31 марта в ежегодном послании к народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул исторически мирное сосуществование в Беларуси разных религий и народов.

«Элементы разных национальных культур органично вплетены в наш быт. Мы традиционно отмечаем два Рождества и три Пасхи. Уважаем Курбан-байрам, да и в целом у нас комфортно жить представителям всех национальных диаспор, так будет всегда, мы на это обращены», – сказал Лукашенко.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исторически в стране мирно сосуществовали народы и религии, подчеркнул президент.
 
Новости дня
Новости разные
 
Совместные проекты России и Беларуси в промышленности показали журналистам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2023
Mir24.TV Belarus
31.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика