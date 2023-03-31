Лукашенко: В Беларуси будет комфортно представителям всех национальностей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Представители всех национальностей комфортно живут в Беларуси, и так будет всегда, заявил 31 марта в ежегодном послании к народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко.

Он подчеркнул исторически мирное сосуществование в Беларуси разных религий и народов.

«Элементы разных национальных культур органично вплетены в наш быт. Мы традиционно отмечаем два Рождества и три Пасхи. Уважаем Курбан-байрам, да и в целом у нас комфортно жить представителям всех национальных диаспор, так будет всегда, мы на это обращены», – сказал Лукашенко.