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Лукашенко: В Беларуси будет комфортно представителям всех национальностей
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Представители всех национальностей комфортно живут в Беларуси, и так будет всегда, заявил 31 марта в ежегодном послании к народу и парламенту страны президент Александр Лукашенко.
Он подчеркнул исторически мирное сосуществование в Беларуси разных религий и народов.
«Элементы разных национальных культур органично вплетены в наш быт. Мы традиционно отмечаем два Рождества и три Пасхи. Уважаем Курбан-байрам, да и в целом у нас комфортно жить представителям всех национальных диаспор, так будет всегда, мы на это обращены», – сказал Лукашенко.
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Исторически в стране мирно сосуществовали народы и религии, подчеркнул президент.
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