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Лукашенко призвал обеспечить ежегодный промышленный рост в 105-107%

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил обеспечить ежегодный уровень промышленного роста на уровне успешного 2021 года в 105-107%.

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Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси заявил о необходимости сохранения темпов успешного для страны 2021 года.
 
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