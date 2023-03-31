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Лукашенко призвал обеспечить ежегодный промышленный рост в 105-107%
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем послании белорусскому народу и Национальному собранию поручил обеспечить ежегодный уровень промышленного роста на уровне успешного 2021 года в 105-107%.
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Президент Беларуси заявил о необходимости сохранения темпов успешного для страны 2021 года.
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