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«Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит»: Лукашенко поставил задачи по импортозамещению

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент в ходе послания в пятницу белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачи по импортозамещению.

По его словам, Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит.

В 2022 году белорусские предприятия выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 миллиардов долларов, отметил президент.

В текущем году белорусские предприятия должны выйти на пиковые объемы производства, рост должен составить 5 – 7%, указал Лукашенко.



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В пятницу президент Беларуси обратился с посланием к народу и Национальному собранию республики.
 
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