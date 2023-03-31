«Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит»: Лукашенко поставил задачи по импортозамещению

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент в ходе послания в пятницу белорусскому народу и Национальному собранию поставил задачи по импортозамещению.

По его словам, Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит.

В 2022 году белорусские предприятия выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 миллиардов долларов, отметил президент.

В текущем году белорусские предприятия должны выйти на пиковые объемы производства, рост должен составить 5 – 7%, указал Лукашенко.