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«Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит»: Лукашенко поставил задачи по импортозамещению
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент в ходе
По его словам, Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит.
В 2022 году белорусские предприятия выпустили импортозамещающей продукции на сумму свыше 27 миллиардов долларов, отметил президент.
В текущем году белорусские предприятия должны выйти на пиковые объемы производства, рост должен составить 5 – 7%, указал Лукашенко.
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«Беларусь не должна зависеть от капризов западных политических элит»: Лукашенко поставил задачи по импортозамещению
В пятницу президент Беларуси обратился с посланием к народу и Национальному собранию республики.
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