Лукашенко: Мир на земле немыслим без исторической памяти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Мир на земле немыслим без исторической памяти, а созидание – это преемственность исторического пути, это шаг в будущее. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с посланием белорусскому народу и Национальному собранию .

Белорусский лидер отметил, что время заставило занять более жесткую государственную позицию в вопросах сохранения исторической правды и призвал к объективности в ее оценке.

Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию – событие традиционное, проходит каждый год, и к нему у людей особый интерес. Сегодня мероприятие проходит во Дворце Республики в Минске. В нем принимают участие более 2 500 человек.