|
Лукашенко: Белорусы показали несгибаемый характер в ответ на экономические санкции
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В ответ на экономическое давление в виде незаконных санкций белорусы продемонстрировали несгибаемый характер, заявил в послании народу и Национальному собранию республики президент Беларуси Александр Лукашенко.
Мероприятие проходит во Дворце Республики в Минске. В нем
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент республики заявил в послании народу и Национальному собранию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)