Лукашенко: Белорусы показали несгибаемый характер в ответ на экономические санкции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ответ на экономическое давление в виде незаконных санкций белорусы продемонстрировали несгибаемый характер, заявил в послании народу и Национальному собранию республики президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Я благодарен белорусам, занятым в реальном секторе. В ответ на экономический пресс санкций, абсолютно незаконных, вы снова показали наш несгибаемый белорусских характер», – заявил Лукашенко.