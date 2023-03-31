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Лукашенко: Народное единство – одно из главных условий реального суверенитета государства

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Народное единство – одно из главных условий реального суверенитета государства. Об этом в послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Именно единство давало нам силы для победы над врагами и обстоятельствами. Так было в годы революционных лихолетий, так было в годы Великой Отечественной войны, когда оккупанты столкнулись с поистине всенародным сопротивлением. И плечом к плечу кто с нами стоял тогда в лесах и болотах? Наши славяне, наши русские люди. Отсюда ответ, почему мы сегодня с ними», – сказал белорусский лидер.

«В тяжелое послевоенное время, в лихие 90-е, в периоды мировых кризисов и в пандемию белорусы всегда были едины перед лицом трудностей и вызовов. Я слышал вас, вы слышали меня. Все вместе мы выстояли под натиском либеральных моделей, вытянув страну из разрухи, из пропасти. Мы сохранили преемственность исторических эпох и традиций. И все стратегические решения мы принимали сами (как бы нас ни упрекали, что нами кто-то управляет). Принимали подавляющим большинством голосов на референдумах и выборах, поддерживая политический курс страны, которому следуем почти три десятилетия. Большинством мы выстояли в 2020-м. Это очевидно даже для тех, кто управлял тем варварским блицкригом. Правда, пора бы им уже публично признать свое поражение», – заявил Лукашенко.

Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию – событие традиционное, проходит каждый год, и к нему у людей особый интерес. Сегодня мероприятие проходит во Дворце Республики в Минске. В нем принимают участие более 2 500 человек.



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Теги: Минск
 
 
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Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию проходит во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие...
 
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