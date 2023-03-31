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Лукашенко: Народное единство – одно из главных условий реального суверенитета государства
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народное единство – одно из главных условий реального суверенитета государства. Об этом
Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию – событие традиционное, проходит каждый год, и к нему у людей особый интерес. Сегодня мероприятие проходит во Дворце Республики в Минске. В нем принимают участие более 2 500 человек.
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Обращение президента страны с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию проходит во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие...
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