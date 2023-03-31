ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как он относится к решению Международного олимпийского комитета по российским и белорусским спортсменам. Глава государства ответил на вопрос из зала после обращения с посланием к народу и Национальному собранию.

«Такой спорт нам не нужен. Это уже направление политики. И даже не политики, а направление войны», – отметил Лукашенко.

Он поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага страны
«Мы должны бороться, чтобы помочь нашим спортсменам. Но если наш спортсмен выйдет и выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него? Это патриот, это наш человек», – объяснил лидер республики.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, президент сказал о своем отношении к решению Международного олимпийского комитета по российским и белорусским спортсменам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Никому не позволено безосновательно повышать цены и обирать людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2023
Mir24.TV Belarus
31.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика