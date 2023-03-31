Лукашенко поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как он относится к решению Международного олимпийского комитета по российским и белорусским спортсменам. Глава государства ответил на вопрос из зала после обращения с посланием к народу и Национальному собранию.

«Такой спорт нам не нужен. Это уже направление политики. И даже не политики, а направление войны», – отметил Лукашенко.

Он поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага страны

«Мы должны бороться, чтобы помочь нашим спортсменам. Но если наш спортсмен выйдет и выступит и у него не будет на данный момент нашего флага, у нас что, меньше гордости будет за него? Это патриот, это наш человек», – объяснил лидер республики.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.