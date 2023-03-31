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Лукашенко поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как он относится к решению Международного олимпийского комитета по российским и белорусским спортсменам. Глава государства ответил на вопрос из зала после обращения с
Он поддержал возможность для атлетов Беларуси выступать без флага страны
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.
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Кроме того, президент сказал о своем отношении к решению Международного олимпийского комитета по российским и белорусским спортсменам.
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