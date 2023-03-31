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Лукашенко: Вступление в ШОС сделает Беларусь сильнее
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Предстоящее вступление Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена открывает новые перспективы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Лидер страны отметил, что эта организация сегодня является одним из самых крупных в мире региональных объединений.
«С ним мы сами станем сильнее и сделаем его более сильным, предоставив дополнительные возможности для сотрудничества по многим направлениям, включая производственную кооперацию и логистику, и продолжив Шелковый путь», – сказал глава государства.
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Об этом президент республики заявил в послании белорусскому народу и Нацсобранию.
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