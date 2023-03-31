Лукашенко: Вступление в ШОС сделает Беларусь сильнее

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Предстоящее вступление Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена открывает новые перспективы. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

Лидер страны отметил, что эта организация сегодня является одним из самых крупных в мире региональных объединений.

«С ним мы сами станем сильнее и сделаем его более сильным, предоставив дополнительные возможности для сотрудничества по многим направлениям, включая производственную кооперацию и логистику, и продолжив Шелковый путь», – сказал глава государства.