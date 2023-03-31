Лукашенко обозначил приоритетную задачу евразийской интеграции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание полноценного экономического союза на евразийском пространстве без изъятий и ограничений остается приоритетной задачей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«В свое время запуск ЕврАзЭС ознаменовал новый качественный этап евразийской интеграции. Сегодня приоритетной задачей остается создание полноценного экономического союза без изъятий и ограничений», – подчеркнул Лукашенко.