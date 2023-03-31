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Лукашенко обозначил приоритетную задачу евразийской интеграции
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создание полноценного экономического союза на евразийском пространстве без изъятий и ограничений остается приоритетной задачей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.
Ранее министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев заявил, что
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Президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию.
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