ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко обозначил приоритетную задачу евразийской интеграции

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание полноценного экономического союза на евразийском пространстве без изъятий и ограничений остается приоритетной задачей. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«В свое время запуск ЕврАзЭС ознаменовал новый качественный этап евразийской интеграции. Сегодня приоритетной задачей остается создание полноценного экономического союза без изъятий и ограничений», – подчеркнул Лукашенко.

Ранее министр Евразийской экономической комиссии по энергетике и инфраструктуре Арзыбек Кожошев заявил, что единый энергорынок ЕАЭС может заработать уже с 2025 года.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент выступает с посланием белорусскому народу и Национальному собранию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Народное единство – одно из главных условий реального суверенитета государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.03.2023
Mir24.TV Belarus
31.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика