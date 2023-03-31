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Лукашенко: У Беларуси и Китая серьезные совместные планы по широкому кругу вопросов

31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска и Пекина есть серьезные совместные планы по широкому кругу вопросов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, выступая в пятницу с посланием белорусскому народу и Нацсобранию.

Он напомнил, что недавно посещал КНР с госвизитом и встречался с лидером Поднебесной Си Цзиньпином.

«Мы стремимся к большему. У нас очень серьезные планы по самому широкому кругу вопросов от совместных усилий на международной арене до реализации конкретных торгово-экономических проектов», – указал глава Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Президент республики выступил в пятницу с посланием белорусскому народу и Нацсобранию.
 
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