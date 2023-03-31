Лукашенко: Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов. Об этом в послании народу и Национальному собранию заявил президент Беларуси Александр Лукашенко .

Глава государства призвал медиа страны продвигать идею возрождения традиционной семьи.

«В первую очередь средства массовой информации, кинопроизводство, культурные проекты, рекламная продукция должны работать на идею возрождения традиции

большой, дружной, полной, классической семьи. Все, что появляется в информационном поле, от уличной наружной рекламы или ролика на телевизионной программе, художественного фильма, должно активнее показывать, что дети – огромная радость, главный проект в жизни семейной пары», – сказал Лукашенко.

Глава государства также заявил, что любая популяризация идей бездетной семейной пары нацелена на ослабление государства и должна пресекаться.

«Западная мода на «чайлдфри», любая популяризация идей бездетной семейной пары в нашем информационном культурном пространстве должна пресекаться. Любые вбросы таких завуалированных призывов, равно как и все нетрадиционные веяния – ни что иное, как попытка обезлюдить и ослабить государство – никак не меньше. Такая идеология должна быть вне закона», – сказал белорусский лидер.

По словам президента, в стране наметилась тенденция на откладывание рождения детей молодыми семьями. По мнению Лукашенко, эту парадигму надо менять. По мнению президента, есть вещи, которые молодые не могут понять в силу своего возраста, но старшее поколение должно вовремя объяснить, что жизненный опыт и успех бессмысленны, когда их некому передать, что нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род.

«И объяснить мы должны раньше, чем, когда придет осознание, что планирование рождение ребенка уже поздно», – заключил он.

Чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть значительно больше, подчеркнул Лукашенко.

«Чтобы крепко стоять на своей земле, нас, белорусов, должно быть значительно больше. Это важнейшее условие суверенитета», – подчеркнул глава Беларуси.

Президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие более 2 500 человек.