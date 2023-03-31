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Лукашенко: Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов
31.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов. Об этом в
Глава государства призвал медиа страны продвигать идею возрождения традиционной семьи.
Глава государства также заявил, что любая популяризация идей бездетной семейной пары нацелена на ослабление государства и должна пресекаться.
По словам президента, в стране наметилась тенденция на откладывание рождения детей молодыми семьями. По мнению Лукашенко, эту парадигму надо менять. По мнению президента, есть вещи, которые молодые не могут понять в силу своего возраста, но старшее поколение должно вовремя объяснить, что жизненный опыт и успех бессмысленны, когда их некому передать, что нажитое богатство не заменит счастья видеть, как продолжается твой род.
Чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть значительно больше, подчеркнул Лукашенко.
Президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие более 2 500 человек.
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Лукашенко: Культ полноценной классической семьи с двумя и более детьми должен быть стилем жизни белорусов
Президент выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию во Дворце Республики в Минске. В мероприятии принимают участие более 2 500 человек.
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