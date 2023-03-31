«Мы «Семь «Я»: Лукашенко призвал к справедливому и сбалансированному экономическому развитию всех областей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономическое развитие всех областей Беларуси должно быть справедливым и сбалансированным. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в послании белорусскому народу и Национальному собранию.

«Мы «Семь «Я» – шесть регионов и столица. Это наш лозунг!» – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил, что без тотальной дебюрократизации и цифровизации ни о каком развитии регионов речи идти не может и заявил о новом подходе в поддержке регионов: чем дальше от Минска, тем больше льгот и преференций.