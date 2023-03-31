Лукашенко: Остановить разрушение Европы может только партнерство с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евросоюз потерял свою субъектность, и единственное, что может остановить его разрушение – это партнерство с Россией, считает Александр Лукашенко. Объединение России с Европой создало бы такой полюс, с которым не справились бы ни США, ни Китай, заявил президент Беларуси в ходе ежегодного послания народу и парламенту 31 марта.

«Идет разрушение Европы… Европа может сохраниться только с нами, прежде всего с Россией. Если Европа объединится с Россией, это будет такой полюс, с которым никто не справится. Скажу даже – ни дружественный нам Китай, ни тем более Соединенные Штаты Америки», – сказал Лукашенко.

Такое партнерство, располагающее и ресурсами, и компетенциями, привело бы к «высочайшей конкурентности». В настоящее время Евросоюз потерял субъектность, считает президент.

«Самостоятельность внешней политики – это роскошь в современном мире, которую могут сегодня себе позволить не все народы и государства. Посмотрите: кто бы мог подумать еще 10 лет назад, что такое крепкое объединение, как Евросоюз, может фактически потерять свою субъектность. Есть только один индикатор внешнеполитической самостоятельности государства – политическая воля лидера. У кого из сегодняшних европейских лидеров вы эту волю видите?» – сказал Александр Лукашенко.